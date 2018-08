Jung in Rente: Von diesen zwei Faktoren hängt es ab

Wer genug Geld sparen möchte, um langfristig davon zu leben bzw. um früh in den Ruhestand zu gehen, muss das mit viel Sorgfalt, Planung und Strategie angehen. Aber vor allem muss eine gewisse Anpassung des Lebensstils durchgeführt werden. Jedoch ist zum Beispiel eine Million heute nicht mehr das, was es einmal war - oder was es werden wird. Im Jahr 2016 schätzte das Time Magazine, dass bei einer Inflationsrate von 3 Prozent Erspartes von einer Million US-Dollar in 40 Jahren die gleiche Kaufkraft hätten wie heute 306.000 US-Dollar.

Doch früh in Rente zu gehen hängt wesentlich von zwei Faktoren ab.

Lebenskosten niedrig halten

Die Lebenskosten spielen eine wichtige Rolle beim Sparen für den frühen Ruhestand. Ein Ort mit niedrigen Lebenshaltungskosten ist dabei der Schlüssel zum Erfolg. Denn an einem solchen Ort zu leben bedeutet, dass es einfacher ist, mit weniger Geld auszukommen, als man besitzt.

Ein gutes Beispiel ist Selfmade-Millionär Chris Reining, der mit gerade einmal 37 Jahren in Rente ging. Er bedient sich jährlich nur an rund zwei Prozent seiner Ersparnisse auf seinen Investmentkonten. Das ist sogar die Hälfte der empfohlenen vier Prozent, denen man sich in finanzieller Unabhängigkeit bedienen sollte. Das ist ihm jedoch nur möglich, da seine Lebenskosten weit unter seinen finanziellen Mitteln liegen.

Somit bedeutet früh in Rente zu gehen nicht unbedingt, dass man zuvor hohe Gehälter bezogen haben muss. Es bedeutet vielmehr, dass man zunächst niedrige Ausgaben hat und sich die Einnahmen spart.

Passives Einkommen und Investitionen

Aber der frühe Rentenbezug bedeutet nicht gleich, dass nie wieder Einnahmen erzielt werden können. Denn auch lukrative Hobbys, sowie Investitionen bieten einen Raum für mehr Ersparnisse, auch nach Frührentenbeginn.

Justin McCurry, der mit 33 Jahren mit einem Anlageportfolio von 1,3 Millionen US-Dollar vorzeitig in den Ruhestand ging, erzielt auch weiterhin mit seinem Blog "Root of Good" ein gewisses monatliches Einkommen. In Verbindung mit strategischen Investitionen ist sein Portfolio innerhalb von fünf Jahren auf mehr als 1,7 Millionen US-Dollar gewachsen.

Er ist jedoch nicht der einzige, der weiterhin ein passives Einkommen erzielt. J. P. Livingston, die sich früh im Alter von 28 Jahren mit einem Notgroschen von mehr als 2 Millionen Dollar zurückzog, war überrascht zu erfahren, dass sie nach einer frühen Pensionierung noch Einkommen erzielen kann.

Mit ihrem Blog "The Money Habit", der nach seinem ersten Jahr durch Werbung und Kooperationen mehr als 62.000 US-Dollar an passivem Einkommen erzielt hat, hat sie sich ihren Wunsch vom frühen Rentenbezug erfüllt. "Nach einem Jahr verdiente ich mehr als 62.000 Dollar, indem ich weniger als fünf Stunden pro Woche damit verbrachte, über Dinge zu schreiben, über die ich berichten wollte," sagte sie in einem Gespräch mit Business Insider.

Weiter sprach sie sogar davon, dass sie noch wesentlich früher in Rente gegangen wäre, wenn sie ihren jetzigen Wissensstand schon damals gehabt hätte. "Ich wollte absolut sicher sein, dass ich nicht arbeiten muss, sobald ich den Abzug betätigt habe", sagte Livingston. "Wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich zumindest das anvisierte Alter geändert, in dem ich in Rente gehe, weil ich gewusst hätte, dass ich zur Not auch Teilzeit arbeiten kann."

Die Rente in jungen Jahren ist möglich

Livingston ist sich zudem sicher, dass Disziplin der Weg zum frühen Ruhestand ist. "Die Realität ist: Wenn ihr den Ansporn und die Disziplin habt, früh in Rente zu gehen, seid ihr vermutlich die Art von Person, die gerne Projekte und Hobbys angeht, die irgendwann ein gewisses Einkommen generieren werden."

Das eindeutige Fazit lautet: Weniger auszugeben ist viel wichtiger, als mehr zu verdienen. Investitionen und passives Einkommen helfen dabei.

