Volkswagen: Überraschende Dieselstreit-Einigung

€uro am Sonntag

von Felix Petruschke, €uro am Sonntag

Das Oberlandesgericht Braunschweig verkündete am Freitag eine umfassende Einigung in den Güteverhandlungen. Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Einigung betrifft rund 400.000 Dieselkunden, die in einer Musterfeststellungsklage gegen VW klagen.

Auf Anraten des Gerichts sollten sich beide Seiten außergerichtlich einigen. Erst in der vergangenen Woche hatte Volkswagen die Vergleichsverhandlungen mit dem Bundesverband der Verbraucherschützer platzen lassen - mit der Begründung, dass die Honorarforderungen der Anwälte aufseiten der Verbraucherschützer zu hoch gewesen seien. Gleichzeitig bot VW seinen Kunden eine Entschädigung für manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen in einer Gesamthöhe von rund 830 Millionen Euro an. Jeder an der Musterfeststellungsklage beteiligte Halter würde demnach eine Summe zwischen 1350 und 6257 Euro erhalten, je nach Alter und Fahrzeugtyp.

Im Schnitt bedeutet das eine Entschädigung von rund 2000 Euro pro Halter. Es wird erwartet, dass an dieser Summe festgehalten wird. Durch die jetzt erzielte Einigung können die betroffenen Kunden hoffen, bereits in den nächsten Monaten ihre Entschädigungszahlungen von VW zu erhalten.















____________________________

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, Canetti/iStock Riko Best/stock.adobe.com [M]