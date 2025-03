Goldpreis-Rallye: Physische Knappheit treibt die Kurse

Der Goldmarkt bleibt in Bewegung: Nach einer kurzen Korrekturphase zum Ende des Jahres 2024 erreichte der Goldpreis am 24. Februar ein Rekordhoch von 2.956 USD. Eine zentrale Ursache für die starke Nachfrage ist die physische Knappheit - allein im Januar wurden 151 Tonnen Gold von London in die USA verlagert, was die Verfügbarkeit spürbar einschränkt. Institutionelle Investoren suchen verstärkt nach physischer Absicherung, was sich in steigenden Wartezeiten für Goldabhebungen aus den Tresoren der Bank of England in London widerspiegelt.

