Goldpreis: Anhaltende Kauflaune unter Terminmarktprofis

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

In der Woche zum 11. Oktober hat sich zwar die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) von 437.100 auf 431.400 Futures (-1,3 Prozent) reduziert, die spekulativen Marktakteure sind aber erneut zuversichtlicher geworden. So hat sich zum Beispiel aufgrund einer massiven Reduktion der Short-Seite die Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer Terminspekulanten (Non-Commercials) innerhalb einer Woche von 88.400 auf 94.400 Kontrakte (+6,8 Prozent) erhöht. Mit dem Optimismus der Kleinspekulanten (Non-Reportables) ging es ebenfalls bergauf. Deren Netto-Long-Position hat sich im Berichtszeitraum von 8.200 auf 9.300 Futures (+13,4 Prozent) erhöht.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 8,40 auf 1.657,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Hartnäckige Rezessionssorgen

Rezessionssorgen wollen einfach nicht verschwinden. Insbesondere in China wird aufgrund der Null-Covid-Strategie der chinesischen Machthaber die Ölnachfrage empfindlich belastet. In der vergangenen Woche warnte u.a. die Internationale Energieagentur davor, dass die von den OPEC+-Staaten beschlossenen Förderkürzungen das Risiko einer globalen Rezession verstärkt hätten. Mit großer Spannung erwarten die Marktakteure nun die für morgen anberaumte Veröffentlichung wichtiger Konjunkturindikatoren aus China. Neben dem BIP-Wachstum für Q3 stehen auch aktuelle Zahlen zur Industrieproduktion, zur Arbeitslosenrate und zu den Einzelhandelsumsätzen zur Bekanntgabe an.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,68 auf 86,29 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,77 auf 92,40 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pics-xl / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock