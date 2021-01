Goldpreis: Vor EZB-Sitzung im Plus

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Mit konkreten Maßnahmen ist zwar nicht zu rechnen, bei der EZB-Pressekonferenz (14.30 Uhr) könnte sich aber EZB-Chefin Christine Lagarde zum Euro äußern und dadurch auch den Goldpreis beeinflussen. Außerdem dürften sich die Akteure an den Goldmärkten auch für die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser von 965.000 auf 910.000 reduziert haben. Diesseits wie jenseits des Atlantiks werden corona-bedingt weiterhin massive finanzielle Staatshilfen benötigt, was das Interesse am Krisenschutz Gold zumindest stabil halten sollte.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 7,50 auf 1.874,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API-Lagerplus bremst

Der vom American Petroleum Institute am Vorabend gemeldete Lagerzuwachs in Höhe von 2,6 Millionen Barrel drückte auf die Stimmung an den Ölmärkten. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten war nämlich ein Rückgang um 1,2 Millionen Barrel erwartet worden. Der "offizielle" Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration steht aufgrund des Feiertags am vergangenen Montag und der gestrigen Amtseinführung von Joe Biden erst am morgigen Freitag an. Am Nachmittag könnten die Daten vom US-Arbeitsmarkt sowie der Konjunkturausblick der Philadelphia Fed neue Impulse liefern.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,03 auf 53,21 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,08 auf 56,00 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vitaly Korovin / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com