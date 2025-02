Lohnt sich Goldkauf noch auf dem aktuell hohen Marktpreis?

In den letzten Tagen gab es im Goldmarkt einige spannende Entwicklungen. Der Preis für eine Feinunze Gold hat einen neuen Rekord erreicht und erstmals die 2.900 $-Marke überschritten. Auch in Euro wurde die 2.800 €-Marke überschritten. Der Höchststand lag bei 2.850 Euro bzw. knapp 2.940 $. Zwar gab es einen kleinen Rücksetzer, doch der Weg zur Dreitausender Marke ist nicht mehr weit. In den Wirtschafts- und Fachmedien wird auch ein angeblicher Goldmangel in London diskutiert, zusammen mit der Möglichkeit eines Handelskriegs. Diese Themen sorgen für Aufregung. Sie werfen die Frage auf, wie sich der Goldpreis in den kommenden Monaten entwickeln wird. Erfahren Sie mehr über aktuelle Entwicklungen, die den Goldpreis beeinflussen. Hier die Analyse von philoro im neuen Video: Hier klicken: