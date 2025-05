Ölpreise bauen Gewinne weiter aus - USA drohen Iran mit weiteren Sanktionen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag im Verlauf ihre Gewinne weiter ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt 66,74 US-Dollar. Das waren 1,78 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juni stieg um 1,86 Dollar auf 63,81 Dollar.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump dem Iran mit weiteren Sanktionen gedroht, sollte es nicht zu einer Vereinbarung im Atomstreit mit dem Land kommen. Wörtlich sagte er, man werde die iranischen Ölexporte in diesem Fall auf Null setzen./he/men