Ölpreise geben etwas nach

05.11.25 17:02 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel auf 64,21 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Vortag. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember sank um 28 Cent auf 60,27 Dollar.

Die Erwartung einer Überversorgung mit Rohöl lastet weiterhin auf den Preisen. Unterstützt wurden diese Befürchtungen durch die Entscheidung von Opec+, die am Sonntag eine erneute Ausweitung der Förderung zum Jahresende angekündigt hatte. Die steigende Förderung von Produzenten außerhalb von Opec+ dürfte laut Experten zu einem Überangebot führen. Die Vereinigten Staaten, Brasilien und Kanada haben zuletzt die Förderung ausgeweitet.

Das hohe Angebot an Rohöl wurde in den USA durch die Veröffentlichung der vom Rohöllagerbestände bestätigt. Die Vorräte sind laut dem Energieministerium deutlich gestiegen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang gerechnet.

Die Ölpreise haben seit Jahresbeginn deutlich nachgegeben. So hatte der Brentpreis im Januar zeitweise über 80 Dollar gelegen./jsl/he