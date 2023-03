Online-Seminar: Anleihen und Anleihen-ETFs einfach erklärt - Alles was Sie wissen müssen

» Sichern Sie sich jetzt schon Plätze für das kostenfreie Online-Seminar, um die Funktionsweise und Möglichkeiten von Anleihen und Anleihen-ETFs kennenzulernen!

Tauchen Sie ein in die Welt der Anleihen und Anleihen-ETFs und erweitern Sie Ihr Basiswissen mit unserem bevorstehenden Online-Seminar am 22. März. Sie haben noch keine Grundkenntnisse zu Anleihen und Anleihen-ETFs? Kein Problem! Im Online-Seminar vermitteln die Experten Ihnen Grundlagen sowie Profi-Wissen zu dieser interessanten Anlageklasse. Außerdem zeigen Sie Ihnen die wichtigsten Eigenschaften von Anleihen-ETFs.

» Melden Sie sich jetzt an, um im Online-Seminar Informationen zu Bonds im Hochzinsumfeld zu erhalten.

Erfahren Sie im Online-Seminar am 22. März, welche Rolle Zinsen, Laufzeiten und Bonität spielen und wie Sie das Potenzial von Anleihen-ETFs für Ihre Anlagestrategie nutzen können. Seien Sie dabei und starten Sie Ihre Reise in die Welt der Anleihen.

» Hier klicken und im Online-Seminar mehr über Anleihen erfahren.

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihre Expertinnen

Begüm Sapancilar betreut als Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS digitale Kundengruppen wie Direktbanken oder Robo-Advisor. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Begüm hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Goethe Universität Frankfurt und ist Certified ESG Analyst (CESGA®).

Frederike Bauer ist im Passive Products Team tätig und arbeitet im Rahmen der ETF-Auflegung an der Entwicklung neuer Indizes. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert und hält einen Master of Science in Financial Economics von der Universität Maastricht.

Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Folglich genügen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationendürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. So darf dieses Dokument weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen direkt oder indirekt vertrieben werden. Der eingetragene Geschäftssitz von Xtrackers (RCS-Nr.: B-119.899) und Xtrackers II (RCS-Nr.: B-124-284), einer in Luxemburg registrierten Gesellschaft, befindet sich in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg. Der eingetragene Geschäftssitz von Xtrackers (IE) (Reg.-Nr.: 393802), einer in Irland registrierten Gesellschaft befindet sich in 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. DWS International GmbH, 09.03.2023

Bildquellen: MaximP / Shutterstock.com