Der VIX: Das Angstbarometer der Märkte

05.03.26 15:25 Uhr

Der VIX® gilt als zentraler Indikator für die Stimmung an den globalen Finanzmärkten

Der VIX® gilt als zentraler Indikator für die Stimmung an den globalen Finanzmärkten. Er zeigt, wie nervös Anleger sind und welche Schwankungen sie in den nächsten 30 Tagen erwarten. Warum der VIX® so bedeutend ist, welche Einblicke er in die aktuelle Marktlage bietet und wie Anleger selbst an seiner Performance partizipieren können, erfahren Sie im Interview mit David Hartmann.

Optionsscheine

WKN
Basiswert
Typ
Basispreis
Laufzeit
VJ6VCH CBOE Volatility Index® (VIX®) Call 24,00 USD 19.05.2026
VJ6VBN CBOE Volatility Index® (VIX®) Put 24,00 USD 16.09.2026

Stand: 05.03.2026 15:15 Uhr;



