Top oder Flop?

Während viele Experten sowohl NVIDIA als auch Broadcom enormes Potenzial zutrauen, sieht dieser Analyst bei einer Aktie klare Risiken.

• NVIDIA und Broadcom bleiben Wall-Street-Favoriten

• Analyst geht gegen den Markttrend

• Experte setzt auf einen klaren Favoriten



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Die beiden KI-Schwergewichte NVIDIA und Broadcom gehören zu den größten Profiteuren des globalen KI-Booms. Doch laut einem aktuellen Analystenkommentar von Jay Goldberg von Seaport Global gibt es eine klare Trennung: Eine Aktie sei eher ein Verkauf, die andere ein Kauf.

Wall Street bleibt optimistisch - doch ein Analyst widerspricht

Während die Mehrheit der Analysten sowohl NVIDIA als auch Broadcom weiterhin positiv bewerten, sieht Jay Goldberg das deutlich kritischer. Gemäß The Motley Fool empfiehlt er NVIDIA zum Verkauf und setzt ein Kursziel von 140 US-Dollar an - ein mögliches Minus von rund 30,7 Prozent. Gleichzeitig empfiehlt er Broadcom zum Kauf, auch wenn sein Kursziel von 430 US-Dollar mit rund sieben Prozent Aufwärtspotenzial unter dem Marktkonsens liegt (Stand: Schlusskurse vom 20. April 2026).

NVIDIA-Aktie: Marktführer mit strukturellen Risiken?

NVIDIA gilt als unangefochtener Marktführer im Bereich KI-Hardware. Die Grafikprozessoren (GPUs) des Unternehmens sind der Industriestandard für KI-Training und -Anwendungen. Zudem spielt die eigene Softwareplattform CUDA eine zentrale Rolle im KI-Ökosystem.

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"Trotz NVIDIAs Ruf als Halbleiterunternehmen wird die Kraft seiner Softwarefähigkeiten oft unterschätzt. Mehr als die Hälfte der Ingenieure des Unternehmens arbeitet an Software", beschreibt der ehemalige Analyst Tae Kim, heute Technologieautor bei Barron’s, die Stärke des Unternehmens.

Trotz dieser Dominanz sieht Jay Goldberg Risiken. Besonders kritisch bewertet er laut The Motley Fool die zunehmende "zirkuläre Struktur" von Investitionen: NVIDIA schließt Milliardenverträge mit Cloud-Anbietern, investiert gleichzeitig aber auch selbst in Kunden wie OpenAI, Anthropic und CoreWeave. Dadurch entstehe der Eindruck, dass Nachfrage teilweise künstlich gestützt werde.

Zusätzlich betont der Experte den wachsenden Wettbewerb durch maßgeschneiderte Chips, etwa Tensor Processing Units (TPUs) von Google sowie Broadcom-basierte Lösungen. Diese seien zwar softwareseitig weniger ausgereift, aber in bestimmten Anwendungen kosteneffizienter.

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Dennoch bleibt NVIDIA fundamental stark: Im letzten Quartal stieg der bereinigte Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 82 Prozent, während Analysten laut The Motley Fool langfristig weiterhin ein jährliches Gewinnwachstum von über 50 Prozent erwarten.

Broadcom-Aktie: Der unterschätzte KI-Konkurrent?

Broadcom entwickelt ein breites Portfolio an Halbleitern, insbesondere für Rechenzentren und KI-Anwendungen. Besonders wichtig sind sogenannte ASICs (kundenspezifische Chips), die direkt mit NVIDIA konkurrieren.

Laut The Motley Fool gilt Broadcoms "Tomahawk"-Switch als Industriestandard für Rechenzentrumsnetzwerke. Zudem halte das Unternehmen rund 60 Prozent Marktanteil bei maßgeschneiderten KI-Chips (XPUs), die unter anderem für Google, Meta, OpenAI und ByteDance entwickelt werden.

Das Wachstum im KI-Segment ist enorm: Die KI-Halbleiterumsätze stiegen zuletzt um 106 Prozent, wie aus den Zahlen für das erstes Quartal des Geschäftsjahres 2026 hervorgeht. CEO Hock Tan erwartet dabei, dass sich diese Dynamik weiter beschleunigt, da immer mehr Kunden in die nächste Ausbaustufe ihrer KI-Infrastruktur gehen.

Allerdings wächst Broadcom insgesamt langsamer als NVIDIA, da klassische Geschäftsfelder wie Netzwerktechnik und Software noch bremsen. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 29 Prozent.

NVIDIA vs. Broadcom: Zwei Gewinner, aber unterschiedliche Risiken?

Sowohl NVIDIA als auch Broadcom profitieren massiv vom KI-Boom und gelten langfristig als strukturelle Gewinner. Dennoch zeigt die Analyse von Jay Goldberg laut The Motley Fool einen klaren Unterschied im Risikoprofil: Während NVIDIA als Marktführer mit starkem Wachstum gilt, jedoch mit potenziell überhitzten Investitionsstrukturen und zunehmendem Wettbewerb durch Spezialchips konfrontiert ist, ist Broadcom breiter aufgestellt, stärker im Bereich kundenspezifischer KI-Lösungen und gewinnt zunehmend Marktanteile im Infrastruktursegment.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.