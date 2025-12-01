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Marktkap. 4,6 Bio. EUR

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WKN 918422

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ISIN US67066G1040

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Symbol NVDA

JP Morgan Chase & Co.

NVIDIA Overweight

13:51 Uhr
NVIDIA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia von 265 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltend starke Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren habe für ein solides "beat-and-raise" gesorgt - also eine positive Überraschung mit steigenden Prognosen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Die Berechenbarkeit bis ins Geschäftsjahr 2027 sei untermauert worden./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 23:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:27 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Overweight

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 223,47		 Abst. Kursziel*:
25,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 223,15		 Abst. Kursziel aktuell:
25,48%
Analyst Name:
Harlan Sur 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 277,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

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