NVIDIA Aktie
Marktkap. 4,6 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia von 265 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltend starke Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren habe für ein solides "beat-and-raise" gesorgt - also eine positive Überraschung mit steigenden Prognosen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Die Berechenbarkeit bis ins Geschäftsjahr 2027 sei untermauert worden./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 23:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Overweight
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 280,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 223,47
|Abst. Kursziel*:
25,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 223,15
|Abst. Kursziel aktuell:
25,48%
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 277,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|13:51
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK