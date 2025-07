Dow Jones Industrial – Hoch im Visier

24.07.25 15:28 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Der Dow beendete gestern den korrektiven Abwärtstrend vom am 3. Juli verbuchten Verlaufshoch. Nach der Ausformung einer bullishen Kurslücke schraubte er sich bis auf ein im späten Handel erzieltes Mehrmonatshoch bei 45.016 Punkten hinauf. Damit visiert der Index nun das Rekordhoch bei 45.074 Punkten an. Kann er sich per Tagesschluss darüber etablieren, würde der Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigt. Nächste potenzielle Ausdehnungsziele lauten im Er...

Wer­bung