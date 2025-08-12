Dow Jones Industrial – Inside Day

Der Dow Jones Industrial schwenkte in den vergangenen Tagen in eine Seitwärtsbewegung ein und formte dabei hintereinander einen Inside Day, einen Outside Day und am Freitag erneut einen Inside Day. Das kurzfristige technische Bias ist neutral zu werten. Nächste Widerstände liegen bei 44.263/44.273 Punkten, 44.376-44.389 Punkten und 44.498 Punkten. Ein Stundenschluss über der letztgenannten Marke wäre bullish mit nächsten potenziellen Zielen und Hürden bei ...

Der Dow Jones Industrial schwenkte in den vergangenen Tagen in eine Seitwärtsbewegung ein und formte dabei hintereinander einen Inside Day, einen Outside Day und am Freitag erneut einen Inside Day.

Das kurzfristige technische Bias ist neutral zu werten. Nächste Widerstände liegen bei 44.263/44.273 Punkten, 44.376-44.389 Punkten und 44.498 Punkten. Ein Stundenschluss über der letztgenannten Marke wäre bullish mit nächsten potenziellen Zielen und Hürden bei 44.620-44.740 Punkten und 44.947-45.074 Punkten. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 44.029-44.110 Punkten und 43.759-43.830 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) entstünde ein bearishes Signal mit nächsten potenziellen Zielen bei 43.588/43.614 Punkten und 43.420 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

44.029-44.110

43.759-43.830

43.588/43.614

Nächste Widerstände:

44.263/44.273

44.376-44.389

44.498

