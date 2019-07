+17% im ersten Halbjahr. Value-Stars auf Kurs Richtung Allzeithoch?

finanzen.net: Herr Steffen, Sie sind Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurs­zuwachs von rund 92 % verzeichnet hat. Erklären Sie doch bitte kurz, was es mit diesem Index auf sich hat.

Holger Steffen: Kurz gesagt: Der Value-Stars-Deutschland-Index investiert vor allem in aussichts­reiche deutsche Nebenwerte. Unser Team sucht einerseits nach unter­bewerteten Value-Aktien mit deutlichem Kurspotenzial. Andererseits sind wir auch chancen­orientiert und haben damit kurz- und mittel­fristige Kurs­treiber im Blick. Diese Kombination ist eine besondere Stärke des Konzepts und einer der Gründe für die erzielte Rendite.

finanzen.net: Wir haben es gerade ange­sprochen. Mit Value-Stars konnten Anleger bislang höhere Rendite erzielen als mit alter­nativen Investments. Was ist das Geheimnis des Erfolgs?

Holger Steffen: In der Tat, den DAX haben wir seit Auflage weit abgehängt. Nebenwerte bieten grund­sätzlich höhere Rendite­chancen als Blue-Chips, das ist neben unserer Strategie ein wichtiger Faktor. Aber auch die Risiken sind höher. Mit einer gründlichen Analyse kann man in diesem Segment Informations­vorteile generieren. Das sehen wir als unser wesentliches Erfolgs­geheimnis.

finanzen.net: Dennoch lief es Ende 2018 gar nicht gut. Hier hatte der Index ganz schön den Rückwärts­gang eingelegt. Was war das Problem?

Holger Steffen: Die von Ihnen angesprochene Entwicklung bezieht sich eigentlich nur auf die Monate von Oktober bis Dezember. Im vierten Quartal hat die Markt­stimmung im Nebenwerte­segment abrupt gedreht, auch fundamental starke Titel mussten deutliche Verluste hin­nehmen. Das hat auch den Value-Stars-Deutschland-Index getroffen. Wir haben da vielleicht das Gewinn­mitnahme­potenzial bei einigen Aktien nach der zuvor sehr starken Performance etwas unter­schätzt und werden dies­bezüglich künftig sensibler sein.

finanzen.net: Seit Jahresbeginn konnten Anleger aber schon wieder 17 % Kursgewinn einheimsen. Welche Ihrer Favoriten haben besonders dazu bei­getragen?

Holger Steffen: So ist es, das erste Halbjahr war sehr erfreulich. Einer unserer besten Outperformer war die Aktie von Nabaltec. Das Unternehmen ist ein wenig bekannter Spezial­chemie­hersteller, der hohe Wachstums­investitionen aktuell in starkes Wachstum und steigende Margen um­münzen kann. In den ersten sechs Monaten hat der Titel um 61 Prozent zugelegt. Aber auch unser Langzeit­favorit Sixt war mit einem Kursplus von 33 Prozent wieder stark. Das Unternehmen profitiert weiterhin von der erfolg­reichen US-Expansion.

finanzen.net: Würden Sie Anlegern jetzt noch empfehlen, diese Aktien in Ihr Depot zu packen?

Holger Steffen: Mittelfristig halten wir die Aktien weiter für aussichts­reich, daher sind sie ja noch im Value-Stars-Deutschland-Index. Generell sollte man bei Neben­werten immer eng am Ball bleiben, den Newsflow permanent beobachten und auf attraktive Chancen warten, etwa bei einer Markt­konsoli­dierung. Wem das zu mühsam ist, der kann das auch Spezialisten wie dem Team vom Anlegerbrief überlassen, die als Berater des Value-Stars-Konzepts fungieren.

finanzen.net: Welche Aktien zählen momentan zu Ihren Favoriten?

Holger Steffen: In der aktuellen Markt­phase würden wir auf Aktien setzen, die erst vor kurzem entdeckt wurden und noch Nachhol­potenzial aufweisen. Wir würden dazu die Aktie von va-Q-tec oder das Biotechnologie­unternehmen PAION zählen. Ein interessanter Turna­round­kandidat ist auch Südzucker. Wer hier immer auf dem Laufenden bleiben will, kann sich kostenlos für den Newsletter zum Value-Stars-Deutschland-Index anmelden. Dort berichten wir immer über unsere aktuellen Favoriten.

finanzen.net: Betrachtet man den Chart, hat es den Anschein, als wolle sich der Index wieder auf den Weg zum Allzeithoch machen. Wann denken Sie, kann Value-Stars das Allzeithoch bei 224 Euro knacken?

Holger Steffen: Dafür bräuchte man natürlich eine Glaskugel (lacht). Generell gilt, dass sich unser Konzept in den letzten Jahren unter wechselnden Rahmen­bedingungen immer wieder bewährt hat. Damit streben wir natürlich auch für die Zukunft eine Out­performance an, die früher oder später zu einem neuen Allzeit­hoch führen sollte.

finanzen.net: Würden Sie Anlegern empfehlen, jetzt in das Value-Stars-Deutschland-Zertifikat (WKN: LS8VSD) ein­zusteigen?

Holger Steffen: Das ist die Königs­frage an der Börse, und die darf und möchte ich natur­gemäß nicht beantworten. Jede Marktphase bietet Chancen und Risiken. Das gilt besonders für Nebenwerte. Das Konzept des Value-Stars-Deutschland-Index eignet sich grund­sätzlich für mittel- und lang­fristige Investments. Den besten Einstiegs­zeitpunkt erwischt man erfahrungs­gemäß nie. Aber wer an der Börse auf starke Konzepte setzt, in größeren Schwäche­phasen ruhig bleibt und vielleicht auch mal anti­zyklisch agiert, wird letztlich von seinen Investitionen mit hoher Wahr­scheinlich­keit profitieren.

finanzen.net: Herr Steffen, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.

Das Interview führte Volker Altvater von finanzen.net.

Über Holger Steffen Holger Steffen verfügt über lang­jährige Erfahrung in der Unternehmens- und Kapital­markt­analyse. Der Analyst ist mitverant­wortlich für das Muster­depot des Anlegerbriefs, das seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent erzielte, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).<. Seit 2013 fungiert er mit der Anlegerbrief Research GmbH zudem als Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 91,5% verzeichnet hat (Stand 30.06.19).



Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanz­wirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 20 Jahren ist Steffen in der Finanz­branche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapital­markt­analyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt.

Disclaimer: Der Autor hält über eine Gesellschaft Geschäfts­anteile an der Anlegerbrief Research GmbH, die ein ent­geltliches Beratungs­mandat für den Value-Stars-Deutschland-Index hat und den Börsen­brief "Der Anlegerbrief" heraus gibt. In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9) und im Musterdepot des Anlegerbriefs sind folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: Sixt, Nabaltec, va-Q-tec, Paion, Südzucker

Hinweis: Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenz­portfolios, und parti­zipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungs­gebühr und der erfolgs­abhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).

