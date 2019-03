Geldanlage für Kinder: So legen Sie mithilfe von ETFs für Ihren Nachwuchs an

Angesichts rekordniedriger Zinsen ist der langfristige Vermögensaufbau an der Börse alternativlos. Mit ETFs können Sie als Anleger ganz einfach an der Entwicklung der Aktienmärkte teilhaben.

"Aber es müssen die richtigen ETFs sein", sagt Verena Heming vom weltgrößten ETF-Anbieter iShares. "Und die ETFs müssen perfekt in Ihr Portfolio passen!" Im Online-Seminar am 20. März erklärt die ETF-Spezialistin, wie Sie die besten ETFs auswählen, wie Sie diese optimal in Ihr Portfolio integrieren und worauf Sie bei der Geldanlage für Kinder achten müssen. Melden Sie sich hier kostenlos zu diesem Experten-Webinar an!

Neben Verena Heming wird auch Jens Ohr von OSKAR Gast in diesem Experten-Webinar sein. Gemeinsam zeigen die beiden Börsenprofis auf, warum Sie als Anleger gerade bei der Geldanlage für Kinder Kosten und steuerliche Effekte im Blick haben sollten.

Jens Ohr führt Ihnen außerdem vor, warum der Vermögensaufbau für Kinder mit dem intelligenten ETF-Sparplan OSKAR besonders einfach ist und welche Vorteile dies für Sie als Anleger bringt. "Im Webinar am 20. März werde ich darauf eingehen, wie OSKAR genau funktioniert und wie Sie damit Vermögen für Ihren Nachwuchs aufbauen", sagte Jens Ohr im Vorgespräch. "Bei OSKAR können Sie zum Beispiel bereits ab einer monatlichen Sparrate von 25 Euro Vermögen für sich, Ihre Kinder und Ihre ganze Familie aufbauen."

Ihre Experten im Webinar

Verena Heming arbeitet im Digital Wealth Sales & Business Development und ist dort im Vertrieb für BlackRocks iShares ETF- & Indexgeschäft in Deutschland tätig. Dort unterstützt sie Kunden mit digitalen Vertriebskanälen, zu denen Direktbanken, Online Broker, Robo Advisor, Plattformen aber auch Angebote von Multi-Kanal-Banken gehören. Zudem ist sie involviert in die Entwicklung digitaler Initiativen, Strategien sowie Vertriebspartnerschaften zwischen unterschiedlichsten Kundensegmenten. Vor ihrem Einstieg bei BlackRock, begann Frau Heming ihre berufliche Laufbahn im Private Banking und Investment Advisory bei der Berenberg Bank. Während ihrer Tätigkeit im CIO-Office für das Investment Advisory war sie verantwortlich für die Fondsauswahl und den Aufbau von unabhängigen Anlagelösungen für das Beratungsgeschäft von Privatkunden. Verena Heming absolvierte einen Master in General Management an der EBS Business School in Wiesbaden.

Jens Ohr hat zusammen mit Peter Schille die Oskar GmbH gegründet. Oskar ist ein intelligenter ETF-Sparplan, mit dem Familien einfach und ohne großen Aufwand, Geld in passive Anlageprodukte investieren können - und das digital via App oder Webseite. Die Gründung der digitalen Anlagelösung war für die beiden Finanzprofis ein Herzensprojekt, denn sie waren sich einig: Bislang gab es keine sinnvolle Alternative, Geld für Familien und insbesondere den eigenen Nachwuchs gewinnbringend anzulegen sowie auf einen Blick unkompliziert zu verwalten. Folglich nutzten sie ihr langjähriges Börsen-Knowhow, ihre Finanzexpertise und das Wissen, wie eine digitale Plattform aussehen muss, um Oskar ins Leben zu rufen. Jens Ohr und Peter Schille sind übrigens auch Gründer und Geschäftsführer von finanzen.net, Deutschlands größtem Finanzportal.

Haben Sie schon im Vorfeld des Webinars Fragen? Das Webinar findet am 20. März statt und beginnt um 18 Uhr. Sie können aber bereits jetzt Ihre Fragen zur Geldanlage für Kinder stellen. Senden Sie dazu einfach eine E-Mail an webinar@finanzen.net - unsere Experten Verena Heming und Jens Ohr werden im Webinar versuchen, auf Ihre Fragen einzugehen.

Mit der Einsendung einer Frage stimmen Sie der Nutzung Ihrer E-Mail-Daten durch die Oskar.de GmbH zu.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

