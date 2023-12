Online-Seminar: So passen Sie Ihr Portfolio an die Zentralbank-Politik an

Geldpolitik im Fokus

Der Einfluss der Geldpolitik auf die Entwicklung der Kapitalmärkte hat definitiv zugenommen - manche sprechen sogar von Manipulation. Welche Zusammenhänge gilt es hier zu beachten? Worauf sollten Investoren in diesem Zusammenhang bei ihren Anlageentscheidungen schauen? Antworten auf diese und weitere Fragen rund um den Themenkomplex Notenbankpolitik bekommen Sie im Online-Seminar am 19. Dezember ab 18 Uhr!

In einer Welt, in der die Kapitalmärkte immer stärker von den Entscheidungen der Zentralbanken beeinflusst werden, stellt sich die Frage: Wie genau wirkt sich die Geldpolitik auf die Entwicklung der Märkte aus? Die Diskussionen reichen von subtilen Einflüssen bis hin zu direkten Manipulationsvorwürfen. Es ist entscheidend, die Nuancen dieser Dynamik zu verstehen, um als Investor fundierte Entscheidungen treffen zu können.

» Jetzt anmelden und mit den Expertentipps die Krise meistern!

Im bevorstehenden Online-Seminar am 19. Dezember ab 18 Uhr mit Börsenexperte Michael Blümke wird ein Licht auf diese komplexe Beziehung geworfen. Dabei werden die aktuellen Trends und deren Auswirkungen auf die Märkte analysiert. Es werden wichtige Zusammenhänge beleuchtet, die Investoren kennen sollten, um die Auswirkungen der Geldpolitik auf ihre Anlagen besser zu verstehen und zu bewerten.

» Hier anmelden, um am 19. Dezember ab 18 Uhr beim Online-Seminar dabei zu sein.

Dieses Online-Seminar bietet eine seltene Gelegenheit, tiefer in das Thema Notenbankpolitik einzutauchen und dessen Einfluss auf die globalen Kapitalmärkte zu erforschen. Es wird untersucht, wie sich politische Entscheidungen auf Anlagestrategien auswirken können und welche Faktoren dabei besonders zu beachten sind. Eine unverzichtbare Informationsquelle für jeden, der in der heutigen Zeit fundierte Investitionsentscheidungen treffen möchte.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte im Online-Seminar

Kurzvita | Michael Blümke, CFA, CAIA

Position: Senior Portfolio Manager bei ETHENEA Independent Investors S.A.

Michael Blümke studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität der Bundeswehr in München und verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche. Nach 12 Jahren als Offizier der Bundeswehr begann er seine Kapitalanlage-Laufbahn bei der Versicherungskammer Bayern als Senior Investment Manager für Hedge Funds. Im Jahr 2014 wurde er zum Head of Alternative Investments der Tecta Invest GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Versicherungskammer Bayern, befördert. In dieser Funktion war er für die Entscheidungen hinsichtlich der Asset Allokation eines Multi-Asset-Fonds, Private Equity und anderen alternativen Investments verantwortlich. Er ist CFA, CAIA Charterholder und Certified Environmental, Social and Governance Analyst (CESGA). Seit 2018 ist er Senior Portfolio Manager bei ETHENEA Independent Investors. Michael Blümke ist als einer der Lead Portfolio Manager für die Asset Allokation des Ethna-AKTIV Fonds verantwortlich.