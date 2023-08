Online-Seminar: Megatrend Gesundheit - Was Healthcare für Sie als Anleger spannend macht

Gesundheit fürs Portfolio!

Der Gesundheitsmarkt gehört zur Grundversorgung der gesamten Menschheit und wird auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer gefragt sein. Denn schließlich ist es unser aller Ziel, gesund zu bleiben. Wie Sie als Anleger am besten jetzt von dieser Evergreen-Branche profitieren, erfahren Sie im Online-Seminar am 29. August ab 18 Uhr!

» Jetzt schon kostenlos Plätze sichern und die Anlagetrends im Gesundheitssektor am 29. August entdecken!

Der globale Gesundheitsmarkt ist gemessen an der Marktkapitalisierung mittlerweile etwa 10 Billionen US-Dollar groß und macht je nach Region bis zu 20 % der Wirtschaftsleistung aus. Das Aufholpotential der Emerging Markets ist dabei enorm. Das Wachstum findet auf breiter Ebene in vielen Bereichen statt, wie z.B. in der Biotechnologie, Medizintechnik, bei Dienstleistungen und Pharmazeutika. Die WHO-Prognose bis 2030 liegt bei 5,9 % p.a. "Innovation und Effizienz sind die Triebkräfte, die den Gesundheitssektor aktuell prägen und ihn für Investoren so attraktiv machen", betont Andreas Dittmer von der Apo Asset Management GmbH.

» Melden Sie sich jetzt an und erleben Sie am 29. August das Experten-Webinar live!

Gemeinsam bieten apoAsset und Medical Strategy im Online-Seminar am 29. August ab 18 Uhr eine umfassende Orientierung in den aufstrebenden Gesundheitsmarkt. Andreas Dittmer von apoAsset und Thomas Vorlicky von Medical Strategy geben dabei Einblicke in die neuesten Entwicklungen im Gesundheitswesen, wie z.B. die Leistungen zukunftsweisender Biotech-Firmen, und beleuchten die Herausforderungen.

Ihre Experten im Online-Seminar

Andreas Dittmer ist seit 2003 bei der Apo Asset Management GmbH tätig, aktuell als Produktmanager / Client Portfolio Manager. Zuvor als Vertriebsdirektor für institutionelle Anleger und als Portfolio Manager. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann und berufsbegleitendem BWL-Studium bei der Westfalenbank AG arbeitete er dort als Portfolio Manager.

Thomas Vorlicky ist seit 2020 bei der Medical Strategy GmbH, zuletzt als Leiter Vertrieb, Marketing & ESG. Nach seinem BWL-Studium startete er seine Karriere in diversen Positionen innerhalb der HypoVereinsbank.