DAX: Kaufchance oder Trendwende?

finanzen.net: Der Dax hat in der ersten Jahreshälfte deutlich zugelegt. Mehr als 13 Prozent Kursgewinn standen Ende Juni zu Buche. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den US-Pendants. Doch spätestens seit Mitte August scheint die Luft aus den Märkten zu entweichen. Was die Gründe dafür sind und wie es an den Märkten in den nächsten Monaten weitergehen könnte, wollen wir heute mit Holger Steffen besprechen. Hallo Herr Steffen.

Holger Steffen: Hallo Herr Altvater.

finanzen.net: Herr Steffen, Sie sind Analyst und Berater des Value Stars Deutschland-Index. Ein Index, der seit seiner Auflage im Jahr 2013 eine Durch­schnitts­rendite von über 16 Prozent pro Jahr erzielt hat. Bevor wir uns der aktuellen Marktsituation zuwenden: Wie zufrieden sind Sie als Investor mit dem bisherigen Jahresverlauf?

Holger Steffen: Es hätte kaum besser laufen können. Der Value-Stars-Deutschland-Index hat schon im ersten Halbjahr in fünf von sechs Monaten eine positive Rendite erzielt. Bereits zur Jahresmitte notierte der Index mehr als 23 Prozent im Plus. Der DAX als Vergleichs­maßstab hatte bis dahin nur 13,2 Prozent zugelegt. Mit unserer Aktien­auswahl haben wir also auch in diesem Jahr voll ins Schwarze getroffen. Im Übrigen - und das will ich ausdrücklich betonen - hat sich unser Portfolio auch im zweiten Halbjahr deutlich besser als der DAX entwickelt. Trotz des Kursrückgangs der letzten Wochen liegt unser Portfolio seit Jahresbeginn aktuell mehr als 27 Prozent im Plus. Damit haben wir unsere Outperformance gegenüber dem DAX auf gut 17 Prozent­punkte ausgebaut.

Der DAX sackte wieder unter die 15.000er Schwelle ...

finanzen.net: Klingt gut. Vielleicht können wir gleich noch auf Ihre aktuelle Aktien­auswahl und einige Ihrer Favoriten zu sprechen kommen. Lassen Sie uns aber zunächst beim Markt und beim DAX bleiben: Der deutsche Leitindex konnte die magische Hürde von 16.000 Punkten im August ja nicht wirklich lange halten. Und spätestens Anfang September - pünktlich zum meteoro­logischen Herbstbeginn - sind die ersten Herbststürme über das Parkett hinweg gezogen. Nicht wenige Markt­teilnehmer zeigen sich zusehends verunsichert. In den letzten Tagen sackte der deutsche Leitindex sogar wieder unter die 15.000er Schwelle. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für diese Entwicklung? Und worauf sollten Anleger in den kommenden Monaten achten?

