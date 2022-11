Online-Seminar: Bringen große Aktienindizes noch genug Rendite? Wie Sie mit Faktor- und Themen-ETFs Ihr Portfolio sinnvoll ergänzen.

Aufgrund der hohen Inflation sind Investments in Anlageklassen wie Aktien bei Anlegern und Anlegerinnen gefragt, um dieser entgegenzuwirken. Denn wenn Sie Ihr Geld einfach auf einem Girokonto lassen, erleidet Ihr Vermögen einen permanenten Kaufkraftverlust. Aber wie kann man in volatilen Börsenphasen sinnvoll investieren, um der allgemeinen Geldentwertung entgegenzuwirken? Möglichkeiten dafür bekamen Sie im Online-Seminar gezeigt.

Haben Sie das Live-Event verpasst? Kein Problem, Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen!

Haben Sie schon einmal etwas von Momentum-ETFs oder Value-ETFs gehört? Zwei Expertinnen erklärten Ihnen im Online-Seminar, was es mit diesen spannenden ETF-Strategien auf sich hat. Die vorgestellten Indizes konnten in der Vergangenheit aus Risiko-Rendite-Aspekten bei gleichzeitig hoher Diversifikation überzeugen.

Bei thematischen Investments setzen Anleger nicht auf klassische Sektoren und die dort vertretenen Unternehmen, sondern auf Wachstumsthemen der Zukunft. Beispielsweise auf Unternehmen, die bahnbrechende Technologien zum Kern ihres Geschäftsmodells machen. Diese Unternehmen haben potenziell die Chance, bestehende Geschäftsmodelle oder Märkte obsolet zu machen und neue zu schaffen. Auch bei thematischen ETFs erfolgt die Gewichtung der enthaltenen Aktienwerte nach einem alternativen Ansatz. Wie dieser Ansatz aussieht, haben Sie im Online-Seminar erfahren.

Ihre Expertinnen

Johanna Göckel betreut als Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS digitale Kundengruppen wie Direktbanken oder Robo-Advisor sowie Vermögensverwalter. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Johanna hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Goethe Universität Frankfurt und ist Certified ESG Analyst (CESGA®).

Frederike Bauer ist im Passive Products Team tätig und arbeitet im Rahmen der ETF-Auflegung an der Entwicklung neuer Indizes. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert und hält einen Master of Science in Financial Economics von der Universität Maastricht.

