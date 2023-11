Live-Mitschnitt

Online-Seminar: MDAX und SDAX im Fokus - Diese Chancen bieten kleinere und mittlere Unternehmen für Anleger

In Deutschland gibt es neben einer Vielzahl von Großkonzernen auch eine spannende Vielfalt an Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Diese sind in attraktiven Wirtschaftszweigen aktiv und verfügen über entsprechendes Wachstumspotenzial. Sie wollen wissen, was diese Unternehmen aus Anlegersicht so attraktiv macht? Das haben Sie im Online-Seminar erfahren!

Die deutsche Wirtschaft verfügt über einen starken Wachstumsmotor, dem manchmal von Anlegerseite zu wenig Beachtung geschenkt wird. Häufig richtet sich der Fokus von Investoren aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades primär auf den DAX. Aber die einzelnen Unternehmen des DAX allein repräsentieren keineswegs die gesamte unternehmerische Landschaft. Denn über 99 Prozent aller in Deutschland ansässigen Unternehmen gehören zum sogenannten "Mittelstand". Im Online-Seminar haben Ihnen zwei Experten die Perlen aus der zweiten und dritten Reihe der deutschen Wirtschaft gezeigt und wie Sie in diese investieren können. Haben Sie das Live-Event verpasst? Kein Problem, Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen! Kleine und mittlere Unternehmen sind für renditeorientierte Anleger eine wichtige Portfoliokomponente. Sie sind zumeist nicht so stark im Fokus der Analysten bzw. der Anleger, sodass oftmals nur weniger Unternehmensinformationen im Markt verfügbar sind. Je kleiner ein Unternehmen ist, desto schwerer kann es sein, genügend Informationen rund um das Unternehmen und dessen Branche zu finden, um einen qualifizierten Anlageentscheid für eine Direktanlage treffen zu können. Mit dem Online-Seminar konnten Sie diese Informationslücke schließen und lernten zum Beispiel den Germany Small and Mid Cap Growth Index kennen, mit dem Sie sich die Zugkraft kleinerer deutscher Unternehmen ins Portfolio holen. Da kleinere und mittlere Unternehmen vielfach in jungen Branchen oder Nischen aktiv sind, können sie teilweise über ein erhöhtes Wachstumspotenzial verfügen verglichen mit den Großunternehmen. Einige Mid Caps sind sogar Weltmarktführer in ihrer Branche und verfügen somit über Preissetzungsmacht. Ein weiteres Qualitätsmerkmal von Small- und Mid-Cap-Unternehmen ist die oft hohe Innovationskraft, über die sie verfügen. Neue Ideen müssen meist einen kürzeren Weg bis hin zur Umsetzung zurücklegen und können in kleineren, agileren Strukturen auch leichter umgesetzt werden. Aus Anlegersicht können somit durch ein Engagement in diese Unternehmen dem Portfolio gezielt bisher untervertretene Branchen und Nischen hinzugefügt werden. Wenn Sie mehr über diese Branchen erfahren möchten, dann schauen Sie sich diese Aufzeichnung an! Hier klicken und YouTube-Kanal abonnieren! Ihre Experten im Online-Seminar Christoph Hiemer arbeitet seit 4 Jahren bei der Solactive AG und verantwortet seit 2022 die Entwicklung quantitativer Aktienindizes. Dazu gehören Faktorindizes, mathematische Optimierungen sowie komplexe fundamental Anlagestrategien. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit Schwerpunkt Kapitalmärkte, einschließlich mehrerer Jahre als Strukturierter und Händler für Aktienzertifikate. David Hartmann ist bei Vontobel als Produktmanager für die Emission von Anlageprodukten in Deutschland zuständig. Seine Haupttätigkeiten umfassen die Emission und Pflege der Anlageproduktpalette sowie die wöchentlichen Medienauftritte zu aktuellen Börsenthemen.





