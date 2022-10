Online-Seminar: Vermögensaufbau in Krisenzeiten - wie Sie jetzt Ihr Depot am besten aufstellen!

Ob in der Finanzkrise (2008), der griechischen Staatsschuldenkrise (ab 2010) oder der aktuelleren Corona- und Ukrainekrise - in turbulenten Zeiten sind viele Anlegerinnen und Anleger immer wieder sehr verunsichert. Vielleicht stellen auch Sie sich gerade jetzt die Frage: Wie kann ich mein Risiko-Rendite-Profil bzw. meine Performance-Chancen trotz aller Umstände optimieren und mein eigenes Portfolio robust aufstellen? Die Antwort darauf erhielten Sie im Online-Seminar.

Bei der aktuellen Marktlage kann es für Sie von Vorteil sein, ungeachtet der Krisen auf das langfristige Ziel zu schauen. Denn niedrige Kurse können ein guter Einstieg sein und die Geschichte zeigt, dass sich die Börse nach heftigen Korrekturen oft umso schneller erholt. Worauf Sie bei einer Geldanlage mit weitem Anlagehorizont achten müssen, erfuhren Sie vom Profi aus erster Hand.

Wie Sie Ihre Vermögenswerte robust aufstellen, beantwortete Ihnen Max Holzer im Online-Seminar. Dabei erklärte er den Zusammenhang zwischen Risiko und einer langfristigen Wertanlage. Er zeigte anhand des Beispiels eines Marathonlaufes anschaulich, welchen entscheidenden Vorteil ein gutes Durchhaltevermögen in der Geldanlage mit sich bringt und warum dabei die Faktoren Langfristigkeit und Diversifikation so wichtig sind. Das gilt besonders in der aktuell volatilen Marktphase!

Max Holzer verantwortet seit 2017 in seiner Funktion als Geschäftsführer von VisualVest die Investmentstrategie des Robo Advisors. Zudem leitet er das Portfoliomanagment der Multi-Asset-Fonds mit Relative Return Ausrichtung bei Union Investment und ist Mitglied des "Union Investment Committee".

