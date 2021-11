Trading-Seminar mit Birger Schäfermeier - erfolgreicher Handel mit US-Futures

Der Handel des Futures wird dabei häufig als die "Königsklasse des Tradings" bezeichnet. Birger Schäfermeier ist einer der bekanntesten Daytrader Europas. Im Trading-Seminar erklärte er seine Setups und Strategien zum Handel von US-Futures und handelte live. Dabei ging er auch auf die neuen micro Futures ein. Selbst Bitcoin und demnächst Ethereum sind als micro Futures an der CME handelbar.

Futures sind möglicherweise eines der best geeignetsten Instrumente für den aktiven Anleger und Trader. Die Vorteile der Futures Kontrakte sind vielzählig. Futures sind denkbar einfach zu verstehen und sämtliche Terminmärkte operieren nach demselben Muster. Außerdem bieten Sie Ihnen eine große Auswahl an zugrunde liegenden Basiswerten an, darunter Indizes, Öl, Gold, Devisen.

Haben Sie das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen!

Sie konnten Birger Schäfermeier im Trading-Seminar über die Schultern schauen, wie er eines der liquidesten Märkte der Welt (Future) handelt. Sie lernten Sie seinen Trading-Stil und sein ausgeklügeltes Risikomanagement kennen, mit dem es ihm immer wieder gelingt, sehr gute Renditen zu erzielen.

Wenn Sie Informationen zum Future-Handel suchten, konnten Sie im Trading-Seminar von einem langjährigen Profi alles erfahren, was Sie brauchen und wissen müssen. Birger Schäfermeier gehörte zu den ersten deutschen Tradern, als die deutsche Terminbörse vor bald 30 Jahren startete. Der gelernte Volkswirt weiß, dass er hier selbst bestimmt und total unabhängig handeln kann.

Ihr Experte

Birger Schäfermeier gehörte zu den ersten deutschen Tradern, als die deutsche Terminbörse vor bald 30 Jahren startete. Es war eine Zeit der Experimente, von Versuch und Irrtum. Aber es war auch eine Zeit, in der der Gründer der European Trading Academy neben den finanziellen Gewinnen einen reichhaltigen Schatz an Erfahrung sammeln konnte. Den Autor von zwei erfolgreichen Büchern über das Trading fasziniert vor allem der Aspekt des Wettkampfs beim Traden.

Bildquellen: Birger Schäfermeier