DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,64 +4,2%Nas23.472 +0,3%Bitcoin79.759 +1,5%Euro1,1673 +0,4%Öl62,85 +0,7%Gold4.204 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen im Plus -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
HUGO BOSS-Aktie deutlich unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang HUGO BOSS-Aktie deutlich unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang
Wie viel Gewinn eine Dogecoin-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte Wie viel Gewinn eine Dogecoin-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Live-Mitschnitt

Webinar: Ein strategischer Marktausblick auf die Top-Indices 2026

03.12.25 19:33 Uhr
Webinar: Ein strategischer Marktausblick auf die Top-Indices 2026 | finanzen.net

Politische Dauerkrisen, Zinssenkungen und ungewisse Absatzmärkte: Das Börsenjahr 2026 verspricht gemischte Gefühle am Parkett. Der erfahrene technische Analyst Christian Schlegel hat einen Ausblick gewagt.

Ein drohender Konflikt zwischen den USA und China, zurückhaltendes Konsumverhalten in den Vereinigten Staaten und Europa sowie bange Blicke auf die Tech-Industrie belasten die Märkte. Andererseits geben weitere Zinssenkungen und mögliche Entspannungen in Nahost auch Grund zur Hoffnung. Christian Schlegel hat im Webinar die technischen Indikatoren und Trends beleuchten, die Börsianer 2026 kennen sollten, und Prognosen für das kommende Halbjahr vorgestellt.



Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!



Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen ist es für Anleger wichtig, die möglichen Szenarien für die großen Indices zu verstehen. Das Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene hat eine wertvolle Gelegenheit geboten, von Expertenmeinungen zu profitieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.



Das Webinar wurde Dir präsentiert von Goldman Sachs



Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Möchtest Du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde Dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!




Dein Experte im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Christian Schlegel agiert seit 37 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Außerdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net



Bildquellen: Thapana_Studio / shutterstock.com