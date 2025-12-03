Webinar: Ein strategischer Marktausblick auf die Top-Indices 2026

Live-Mitschnitt

Politische Dauerkrisen, Zinssenkungen und ungewisse Absatzmärkte: Das Börsenjahr 2026 verspricht gemischte Gefühle am Parkett. Der erfahrene technische Analyst Christian Schlegel hat einen Ausblick gewagt.

Ein drohender Konflikt zwischen den USA und China, zurückhaltendes Konsumverhalten in den Vereinigten Staaten und Europa sowie bange Blicke auf die Tech-Industrie belasten die Märkte. Andererseits geben weitere Zinssenkungen und mögliche Entspannungen in Nahost auch Grund zur Hoffnung. Christian Schlegel hat im Webinar die technischen Indikatoren und Trends beleuchten, die Börsianer 2026 kennen sollten, und Prognosen für das kommende Halbjahr vorgestellt.

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen ist es für Anleger wichtig, die möglichen Szenarien für die großen Indices zu verstehen. Das Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene hat eine wertvolle Gelegenheit geboten, von Expertenmeinungen zu profitieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Dein Experte im Webinar

Christian Schlegel agiert seit 37 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Außerdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net