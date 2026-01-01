DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,94 -5,5%Nas23.015 -2,1%Bitcoin76.433 -3,9%Euro1,1724 +0,6%Öl64,80 +1,0%Gold4.758 +1,9%
Live-Mitschnitt

Webinar: TOP-Aktien, Leitindizes und Gold - dein optimaler Börsenstart für 2026

20.01.26 19:33 Uhr
Webinar: TOP-Aktien, Leitindizes und Gold - dein optimaler Börsenstart für 2026 | finanzen.net

Von Dow bis Nikkei über DAX und Euro Stoxx hat Wieland Staud die TOP-Werte, Leitindizes 2026 besprochen und natürlich auch die Perspektive zum stärksten Asset des vergangenen Jahres: Gold!

Die Börse hält keinen Winterschlaf - und die kommenden Monate versprechen reichlich Bewegung. Im Fokus des Webinars standen die großen Indizes wie DAX, Euro Stoxx 50, CAC 40, S&P 500 und Nikkei 225: Wo stehen die Märkte aktuell, welche Signale senden Konjunktur, Geldpolitik und Unternehmensgewinne - und wo lauern Chancen oder Risiken für das zweite Halbjahr?



Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!



Darüber hinaus nahm Wieland Staud Verteidigungswerte und relevante Indizes, die Entwicklung von Renditen, Gold und Silber, Goldminen-Aktien (Gold Bugs) sowie den Wechselkurs EUR/USD unter die Lupe. Abgerundet wurde der Ausblick für 2026 durch eine Auswahl einzelner Aktien, die derzeit besonders spannend erscheinen.



Dieses Webinar wurde Dir präsentiert von Goldman Sachs.



Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Möchtest du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!



Dein Experte im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Wieland Staud ist technischer Analyst seit 1993. 1997 hat er Staud Research gegründet und schreibt seit 2003 eine zweiwöchentliche Kolumne für die FAZ. Immer montags erscheint seine Publikation StaudReport.

