Webinar: TOP-Aktien, Leitindizes und Gold - dein optimaler Börsenstart für 2026

Live-Mitschnitt

Von Dow bis Nikkei über DAX und Euro Stoxx hat Wieland Staud die TOP-Werte, Leitindizes 2026 besprochen und natürlich auch die Perspektive zum stärksten Asset des vergangenen Jahres: Gold!

Die Börse hält keinen Winterschlaf - und die kommenden Monate versprechen reichlich Bewegung. Im Fokus des Webinars standen die großen Indizes wie DAX, Euro Stoxx 50, CAC 40, S&P 500 und Nikkei 225: Wo stehen die Märkte aktuell, welche Signale senden Konjunktur, Geldpolitik und Unternehmensgewinne - und wo lauern Chancen oder Risiken für das zweite Halbjahr?

Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Darüber hinaus nahm Wieland Staud Verteidigungswerte und relevante Indizes, die Entwicklung von Renditen, Gold und Silber, Goldminen-Aktien (Gold Bugs) sowie den Wechselkurs EUR/USD unter die Lupe. Abgerundet wurde der Ausblick für 2026 durch eine Auswahl einzelner Aktien, die derzeit besonders spannend erscheinen.

Dieses Webinar wurde Dir präsentiert von Goldman Sachs.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

Möchtest du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Dein Experte im Webinar

Wieland Staud ist technischer Analyst seit 1993. 1997 hat er Staud Research gegründet und schreibt seit 2003 eine zweiwöchentliche Kolumne für die FAZ. Immer montags erscheint seine Publikation StaudReport.