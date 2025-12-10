Webinar: Watchlist 2026 - So tradest du das neue Börsenjahr

Live-Mitschnitt

Profi-Trader Patrik Leuchte sprach im Webinar mit Tom Eidloth darüber, welche Aktien und Indizes er sich für 2026 in die Watchlist packt. Er enthüllte exklusiv, wie er diese Werte mit seinem selbst entwickelten System tradet.

2026 wirft seine Schatten voraus - ein Jahr, das von geopolitischen Umbrüchen, Zinswende-Szenarien und einer neuen Phase technologischer Marktführer geprägt sein dürfte. Trading-Experte Patrik Leuchte öffnete exklusiv seine Watchlist für dich und hat gezeigt, welche Themen, Sektoren und Einzelwerte er besonders genau beobachtet. Dabei ging es nicht um wilde Spekulationen, sondern um klare Kriterien, nach denen sich Trading-Chancen früh erkennen lassen.

Hast Du das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, du kannst dir hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

Im Zentrum stand die Frage, wie du 2026 strukturiert angehen kannst: Welche Trends bleiben tragfähig? Wo lauern übersehene Risiken? Und wie lässt sich ein Marktumfeld nutzen, das von hoher Volatilität und schnellen Trendwechseln bestimmt sein könnte? Anhand konkreter Marktbeispiele wurde im Webinar für Börsenneulinge und fortgeschrittene Trader gezeigt, wie sich charttechnische Signale, fundamentale Entwicklungen und taktisches Timing zu einer konsistenten Handelsroutine verbinden.

Deine Experten

Patrik Leuchte kennt die Finanzmärkte aus zwei unterschiedlichen Perspektiven - als Insider bei großen Banken und Emittenten und als Privatanleger, der sein eigenes Geld investiert. Er arbeitete im Market Making für strukturierte Produkte und war unter anderem für die Kursstellung von Zertifikaten und Optionsscheinen verantwortlich. Außerdem war er als Trader bzw. Portfolio-Manager für eine Vermögensverwaltung tätig und sammelte an der Wall Street bei der Deutschen Bank im Risikomanagement für Hedgefonds wertvolle Erfahrungen. Seit 2018 begleitet er Privatanleger auf ihrem Weg zum erfolgreichen Trading und startet demnächst bei der Renditemanufaktur seinen neuen Service: Leuchte Trading

Thomas Eidloth ist seit fast 20 Jahren in diversen führenden Positionen der Finanz-Branche tätig. U.a. Börsenmedien AG, DAF Deutsches Anleger Fernsehen, Wallstreet:Online Publishing, Smartbroker und er ist Mit-Gründer und Geschäftsführer der Renditemanufaktur GmbH.

Die Renditemanufaktur wurde 2020 von Tom Eidloth und Dennis Riedl gegründet. Seither können Privatanleger auf das Wissen und die Strategien eines umfassenden Experten-Netzwerks zugreifen. Neben der guten Performance führen der unkomplizierte und kundenfreundliche Ansatz zu durchwegs exzellenten Bewertungen.