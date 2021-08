Trader 2021" - das Online-Seminar zum Börsenspiel: So handeln Sie erfolgreich Aktien, Zertifikate und Optionsscheine

» Melden Sie sich jetzt zum Online-Seminar heute um 18 Uhr an und machen Sie sich fit für die Börse!

Im Online-Seminar am heutigen Abend um 18 Uhr macht Sie Anouch Wilhelms fit für die Börse - und das Börsenspiel "Trader 2021". Der Product Manager von der Société Générale führt Ihnen vor, wie Sie erfolgreich mit Aktien, Zertifikaten und Optionsscheinen handeln, wo Sie für Ihre Handelsstrategie das passende Produkt finden und wie Sie eine Order erfolgreich platzieren.

Für Anfänger, denen die Erfahrung im Handel von Wertpapieren fehlt, ist die Börse oft eine komplexe Angelegenheit. Börsenspiele wie "Trader 2021" simulieren die Aktivitäten an den Aktienmärkten, Anleger haben so die Möglichkeit, ohne Risiko den Handel mit Aktien, Rohstoffen und Zertifikaten kennenzulernen. Sie können dabei auch verschiedene Handelsstrategien ausprobieren und erste Erfahrungen sammeln. Etwas zu gewinnen gibt es auch: Für den Erfolgreichsten Spieler winkt nach den acht Wochen ein Jaguar I-PACE.

Anlageprofi Anouch Wilhelms zeigt Ihnen im Online-Seminar ab 18 Uhr Schritt für Schritt und besonders praxisnah, wie Anleger an der Börse und im Börsenspiel erfolgreich investieren. Melden Sie sich jetzt unverbindlich zu diesem Live-Event an und nehmen Sie kostenlos von Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone daran teil!

» Hier zum Online-Seminar anmelden, beim Börsenspiel mitmachen und die Chance auf hochwertige Preise nutzen!

Im Online-Seminar heute um 18 Uhr erhalten Sie unter anderem hilfreiche Hinweise zum Aktienkauf und zum Zertifikatehandel. Darüber hinaus hat Anouch Wilhelms exklusive Tipps zur Teilnahme am großen Online-Börsenspiel "Trader 2021" für Sie parat.

"In unserem Live-Seminar zum großen Online-Börsenspiel 'Trader 2021' werde ich Sie bestens auf die acht Wochen Spielzeit vorbereiten", kündigte Anouch Wilhelms im Vorgespräch an. "Es lohnt sich, denn es gibt neben Erfahrung an der Börse viel zu gewinnen."

Ihr Experte im Online-Seminar

Anouch Alexander Wilhelms studierte Betriebs­wirtschaft an der Frankfurt School of Finance and Management (ehemals HfB) und an der San Pablo CEU Madrid in Spanien. Ab Februar 2008 arbeitete er als Product Manager bei der Commerzbank im Bereich Equity Markets & Commodities, Public Distribution in Frankfurt. Ab 2010 verantwortete er zudem den Bereich Media Relations für strukturierte Wertpapiere der Commerzbank AG. Seit März 2020 ist er als Director in den Bereichen Equity Derivatives und Public Distribution bei Société Générale tätig

Bildquellen: antoniodiaz / Shutterstock.com