Online-Seminar: Big Tech und Smart Farming - diese Börsentrends kommen 2023 auf Sie zu!

» Melden Sie sich jetzt kostenfrei an und erhalten Sie Profi-Wissen aus erster Hand!

Big Tech ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen der Welt. Unternehmen wie Apple, Amazon und Google haben in den letzten Jahren beeindruckende Renditen erzielt und werden auch in Zukunft voraussichtlich weiter wachsen. Bieten die niedrigen Kurse aktuell vielleicht den perfekten Zeitpunkt zum Einstieg? Im Online-Seminar am 30. Januar um 18 Uhr beschäftigen sich David Hartmann von Vontobel und Benjamin Feingold, Gründer des Investmentportals Feingold Research, mit den verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie in Big Tech investieren können, und welche Risiken und Chancen damit verbunden sind.

» Jetzt schon Plätze sichern und von den Erfahrungen der Experten profitieren!

Nachhaltige Anlagen sind ein wichtiger Trend in der Finanzbranche. Smart Farming ist eine Technologie, die es Landwirten ermöglicht, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Im Online-Seminar am 30. Januar ab 18 Uhr erhalten Sie exklusive Tipps, wie Sie von einem Investment in Smart Farming profitieren können. Außerdem nehmen die zwei Profis auch andere nachhaltige Anlagemöglichkeiten wie erneuerbare Energien und Umwelttechnologie unter die Lupe.

Die Inflation ist seit 2022 ein wichtiges Thema für Investoren geworden. Wenn die Preise steigen, kann dies Auswirkungen auf die Renditen von Anleihen und Sparplänen haben. Im Gespräch mit Benjamin Feingold wird Ihnen David Hartmann spannende Produkte und Titel vorstellen, in die Sie als Anleger jetzt investieren können. Diese können Ihnen in turbulenten Börsenphasen Orientierung bieten und Ihnen dabei helfen, Ihr Portfolio inflationssicher zu gestalten, um Ihre Ersparnisse zu schützen.

» Hier klicken, um von Experten Wissen zu den spannenden Anlageideen 2023 zu erhalten!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihre Experten im Webinar

Benjamin Feingold ist seit mehr als 25 Jahren Börsianer und langjähriger Redakteur bei Börse Online sowie bei der Financial Times Deutschland gewesen. Zusammen mit Daniel Saurenz gründete er 2013 das Investmentportal Feingold Research, das täglich Analysen und Investmentideen zur Börsenentwicklung veröffentlicht.

David Hartmann ist bei Vontobel als Produktmanager für die Emission von Anlageprodukten in Deutschland zuständig. Seine Haupttätigkeiten umfassen die Emission und Pflege der Anlageproduktpalette sowie die wöchentlichen Medienauftritte zu aktuellen Börsenthemen.

Bildquellen: Thapana_Studio / Shutterstock.com