Online-Seminar: Supermärkte, Drogerien und Co. - so profitieren Sie vom Immobilien-Boom im Einzelhandel!

» Heute um 18 Uhr gibt's exklusive Tipps für Ihre Immobilien-Investition - jetzt kostenlos anmelden!

Corona hat der Nahversorgungsbranche in den Stadtteilzentren und Wohngebieten ein Rekordjahr gebracht. Allein der Mehrumsatz in den Lebensmittelgeschäften und Drogeriemärkten belief sich in 2020 auf rund 20 Milliarden Euro - ein Zuwachs von elf Prozent. Deshalb kann sich ein Blick auf den Zukunftsmarkt auch für Sie als Privatanleger lohnen!

Nahversorgungsimmobilien bringen nicht nur langfristige Mieteinnahmen, denn sie sind insbesondere eins: konjunkturunabhängig - und bringen damit Stabilität für Ihr Depot. "Sowohl die Versorgung mit Lebensmitteln als auch mit Dienstleistungen aus der Gesundheitsbranche ist systemrelevant und wird von der Bevölkerung in der Corona-Krise kontinuierlich stark nachgefragt", erklärt Immobilienprofi Paschalis Christodoulidis im Vorgespräch. Im Online-Seminar heute ab 18 Uhr gibt Ihnen der Experte exklusive Einblicke in den Zukunftsmarkt.

» Hier anmelden und mit einem Immobilien-Investment stabile Renditen ins Depot holen!

Egal ob Lebensmittelmärkte, Drogerien, Apotheken oder sogar Kindertagesstätten: Die systemrelevanten Aspekte der Nahversorgungsbranche sind für Anleger attraktiver denn je. Über 40 Millionen Bundesbürger kaufen täglich Lebensmittel ein. Standorte, die attraktive Einkaufsmöglichkeiten bieten, sind auch für Anleger spannend. Warum? Weil sie bei Kunden beliebt sind und weil die Mieter der Objekte bonitätsstark sind. Das sorgt für stabile Cashflows - und Rendite in Ihrem Wertpapierdepot. Wie Anleger mit ausgesuchten Sachwertinvestments von der Resilienz entsprechender Immobilien profitieren können, erfahren Sie im Online-Seminar heute um 18 Uhr.

Paschalis Christodoulidis erklärt Ihnen im Online-Seminar heute ab 18 Uhr worauf Sie bei einer Investition in besonderem Maße achten sollten. Der Anlagespezialist kennt die Immobilienbranche seit mehr als 10 Jahren. Er weiß ganz genau, warum eine Investition in Supermärkte, Drogerien und Kitas für Ihr Wertpapierdepot so wichtig ist.

» Jetzt kostenlos anmelden und heute Abend um 18 Uhr live dabei sein!

Ihr Experte im Online-Seminar

Paschalis Christodoulidis ist Leiter Vertrieb Privatkunden bei der Hahn Gruppe. Der gelernte Bankkaufmann ist staatlich geprüfter Betriebswirt für Finanzdienstleistungen und absolvierte seinen International MBA an der Buckinghamshire New University, Großbritannien. Seit über zehn Jahren ist er in der Finanzbranche tätig und verantwortet bei der Hahn Gruppe den Vertrieb Privatkunden sowie die Betreuung von Vertriebspartnern.

Bildquellen: Andrii Yalanskyi