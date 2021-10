Online-Seminar: Mit Familienunternehmen in die Zukunft investieren - gut in der Krise, besser im Aufschwung?

Die COVID-19-Krise war und ist nicht nur ein Schock für Gesellschaft, Wirtschaft und Märkte. Sie beschleunigt auch den Wandel. Man braucht also Investments, die diesen Wandel nicht nur überstehen, sondern nutzen. Ein Portfolio aus Aktien von Global Players und versteckten Technologie-Leadern bietet in diesen Zeiten gute Chancen für den erfolgreichen, langfristigen Vermögensaufbau. Börsengelistete Familienunternehmen in Europa könnten stärkere Bilanzen, stärkeres Wachstum und höhere Profitabilität bieten.

Während der Coronakrise haben sich Familienunternehmen als lukratives Investment herausgestellt. Im Experten-Seminar am 2. November um 18 Uhr erklärt Ihnen Börsen-Profi Andreas Lesniewicz, warum Familienunternehmen die Krise besser nutzen können, wie sie diese bereits genutzt haben und wie sie auch weiterhin von ihr profitieren werden.

Wieso familiengeführte Unternehmen im Schnitt jährlich mehr als 4 Prozent mehr Rendite abwerfen könnten, welche Aktien besonders interessant sind, warum die eigentliche Outperformance in diesem Börsenzyklus vielleicht noch bevorsteht und wie Sie als Anleger am besten profitieren, erläutert Andreas Lesniewicz im Online-Seminar am 2. November ab 18 Uhr.

Andreas Lesniewicz verfügt als Fondsmanager über eine Vielzahl an Kontakten zu Unternehmern sowie umfassende Expertise in der Beratung vermögender Kunden (Family Offices). Börsennotierte Familieunternehmen hält er dabei für besonders vielversprechend: "Ein zentraler Vorteil von Familien-unternehmen ist ihre langfristige Ausrichtung, sie werden oftmals mit besonderem Weitblick unternehmerisch geführt." Einer internen CONREN-Studie zufolge können Anleger ihre Rendite mit solchen Unternehmen deutlich nach vorne bringen: So hat das aus 900 Familienunternehmen bestehende CONREN-Universum "Family Businesses Europe" im Zeitraum Januar 2007 bis Juni 2021 den STOXX Europe 600 kapital¬gewichtet im Schnitt um mehr als 4,5 Prozent¬punkte pro Jahr übertroffen.

Ihr Experte im Online-Seminar

Andreas Lesniewicz hat als Geschäfts­führer das Family Office der Initiatoren­familie CONREN in 2004 mit aufgesetzt. Er ist Co-Manager des CONREN - Generations Family Business Equity. Andreas Lesniewicz studierte Betriebs­wirtschafs­lehre mit Wirtschafts­recht an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg; kombiniert mit Gast­aufenthalten an der Harvard University, Cambridge, und der Columbia University, New York. Seine Studien­spezialisierungen lagen auf Finanz­wirtschaft und Wirtschafts­prüfung. Nach seinem Studien­abschluss arbeitete er als Unternehmens­berater im Bereich Corporate Finance in Frankfurt am Main.

Disclaimer:

