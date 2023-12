Online-Seminar: Tenbagger-Aktien für 2024 - diese drei Titel sollte man sich auf die Watchlist setzen!

Profitipps für Ihr Depot

Tenbagger-Aktien sind Aktien, die sich verzehnfacht haben. Im Online-Seminar am 28. Dezember ab 18 Uhr stellt TraderFox-CEO Simon Betschinger Screening-Methoden vor, wie Anleger vorgehen können, um auf potenzielle Vervielfacher-Aktien aufmerksam zu werden und teilt exklusiv seine drei Favoriten für 2024 mit Ihnen.

Jedes Jahr kurz vor dem Jahreswechsel stellt Simon Betschinger seine Tenbagger-Favoriten für das kommende Kalenderjahr vor. Letztes Jahr gab es mit Super Micro Computer und GK Software zwei Volltreffer. Super Micro Computer gehörte zu den besten Performern an der Wall Street. GK Software wurde übernommen. Lediglich der dritte Tenbagger-Kandidat ExlService Holdings ist auf Jahressicht leicht im Minus. Freuen Sie sich auf eine spannende Stunde, in der Simon seine Bull Cases präsentiert.

Simon Betschinger ist CEO von TraderFox und verantwortlicher Depotführer für das Tenbagger-Depot der TraderFox GmbH, das im Januar 2020 an den Start ging. In diesem Online-Seminar am 28. Dezember ab 18 Uhr schildert Simon Betschinger seine Gedanken zur Tenbagger-Strategie 2024 und stellt die Watchlist der TraderFox-Redaktion mit den Aktien vor, die für besonders große Kurssteigerungen infrage kommen.

Tenbagger ist ein Begriff, der von Peter Lynch, dem legendären Fondsmanager des Magellan Fonds, geprägt wurde. Von einer Tenbagger-Aktie spricht man, wenn sich der Kurs der Aktie mehr als verzehnfacht hat. Peter Lynch gelang es in seiner Karriere viele solcher Tenbagger-Aktien auszugraben. Dadurch gelang ihm von 1977 bis 1990 mit diesem breit gestreuten Fonds eine Durchschnittsrendite von 29,2 Prozent pro Jahr. Zum Vergleich: Der S&P 500 erzielte im Vergleichszeitraum eine Rendite von nur etwa 10 Prozent pro Jahr. Unter seiner Federführung wuchs das Anlagevermögen des Magellan Fund von 18 Millionen auf 14 Milliarden US-Dollar an und beinhaltete am Ende mehr als 1.000 unterschiedliche Aktien.

"Um potenzielle Vervielfacher-Aktien zu finden, gehen wir keine übermäßig großen Risiken ein. Wir konzentrieren uns bei unseren Investments auf erfolgreiche Firmen, die profitabel sind und moderat wachsen", sagt Simon Betschinger im Vorgespräch. "Wachstumsraten von nur 2 Prozent bis 10 Prozent sind dabei absolut wünschenswert." Zu einer Kursvervielfachung von Aktien kommt es meist dann, wenn günstig bewertete Firmen auf einmal ihre Wachstumsraten beschleunigen. Auf solche Firmen wird Simon Betschinger im Online-Seminar am 28. Dezember verstärkt setzen.

Ihr Experte Simon Betschinger

Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Simon setzt auf einen technofundamentalen Handelsstil, der eine fundamentale Einschätzung und einer Aktie mit sogenannten Pivotal Points (Schlüsselpunkten) kombiniert. Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen hat Simon veröffentlicht und gelangte dadurch zu großer Bekanntheit in der deutschen Trader-Szene.