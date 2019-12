Flatex führt Depotgebühr auf Wertpapiere ein

Der Onlinebroker Flatex aus Kulmbach hat erneut sein Preis- und Leistungsverzeichnis angepasst. Bereits seit Oktober müssen Kunden "Strafzinsen" in Höhe von 0,5 % auf Einlagen auf dem Verrechnungs­konto bezahlen. Ab März 2020 bittet der Broker aus Oberfranken seine Kunden nun mit einer neuen Gebühr zur Kasse. Die neue Depotgebühr wird auf den Kurswert der verwahrten Wertpapiere fällig.

Erhöhung von Negativzinsen im Oktober 2019

Bereits seit März 2017 stellt Flatex einen negativen Guthabenzins in Rechnung. Der Zins, der mit Beginn des vierten Quartal 2019 auf 0,5 % angehoben wurde, trifft alle Kunden, die Geld auf dem Cash-/ Verrechnungs­konto parken. Ein Kunde, der im Jahresschnitt z. B. 50.000 Euro auf dem Verrechnungskonto verwahrt, zahlt im Zwölfmonats­zeitraum somit Gebühren in Höhe von 250 Euro an die Bank. Zuletzt hatten auch andere Online Broker Negativzinsen eingeführt, zuletzt die Comdirect. Die Bank aus Quickborn in Schleswig-Holstein gewährt jedoch - anders als Flatex - einen Freibetrag von 250.000 Euro. Comdirect-Kunden müssen somit nur den Gelder verzinsen, die diesen Freibetrag übersteigen.

Neue Depotgebühr auf Wertpapiere ab März 2020

Ab März 2020 wird es für Flatex-Kunden nun aber deutlich teuer. Der Online Broker, der im Rahmen der Übernahme der nieder­ländischen DeGiro mit künftig mehr als 1 Million Kunden zu den Schwer­gewichten der Branche aufsteigt, führt eine neue, prozentuale Depotgebühr auf Anlagen im Wertpapierdepot ein. Die Preisanpassung wurde den Kunden kurz vor Weihnachten zugestellt. Die Depotgebühr von 0,1 % pro Jahr werde "monatlich auf Grundlage des Kurswertes der verwahrten Wertpapiere zum jeweiligen Monats­ultimo ermittelt und mit einem Anteil von 1/12 von 0,1 % bewertet", so der Wortlaut im ab März 2020 gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis.

Ein Kunde, der im Schnitt Wertpapiere im Wert von 100.000 Euro in seinem Depot lagert, muss somit mit einer Zusatz­belastung von 100 Euro im Jahr rechnen. Da Flatex die Gebühr abhängig vom Depotvolumen berechnet, steigt dieser Betrag proportional mit zunehmendem Depotvolumen. Die Bank ist somit künftig indirekt an den Kurs­gewinnen ihrer Kunden beteiligt.

Stiftung Warentest vergleicht Depotkosten

Anleger, die nach günstigen und transparenten Alternativen Ausschau halten, können im Depot-Vergleich auf finanzen.net die Konditionen führender Anbieter vergleichen. Einen ausführlichen Vergleich der Depotkosten verschiedener Banken finden Anleger auch in Ausgabe 11/2019 von Finanztest. Die Warentester haben 34 Filial- und Direktbanken verglichen und erhebliche Unterschiede bei Depot- und Ordergebühren ermittelt. 1

