JETZT LIVE: Expertengespräch mit Dr. Andreas Beck - Diese Möglichkeiten bietet ein Portfolio-ETF für Ihre persönliche Anlagestrategie

Der bekannte Finanzmarkt-Mathematiker Dr. Andreas Beck hat mit dem Xtrackers Portfolio ETF ein Instrument geschaffen, das Privatanlegern ermöglicht, professionell und kostengünstig in mehrere Anlageklassen gleichzeitig zu investieren. Wie diese aussehen können, erklärt er im Experten-Gespräch am heutigen Abend ab 18 Uhr und beantwortet dabei auch Ihre Fragen!

In einem Umfeld, das von globalen Finanzkrisen geprägt war, wagten vor 15 Jahren Xtrackers by DWS und Dr. Andreas Beck, ein neuartiges Finanzprodukt für Privantanleger vorzustellen. Es handelte sich um eine Multi-Asset-Lösung, die das Beste aus beiden Welten, Aktien und Anleihen, in einem Produkt vereint. Ihr Ziel war es, Privatanlegern ein Produkt zu bieten, das in zahlreichen Aktien- und Anleihemärkten weltweit Chancen nutzen kann, um ein langfristiges Vermögenswachstum bei gleichzeitigem Risikomanagement zu ermöglichen. Mehr zum Aufbau dieses spannenden Multi-Asset-ETFs erfahren Sie im Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr. Passend zum 15-jährigen Jubiläum wurde der ETF bei den ETP Awards* als beste "ETF Anlagelösung" in 2023 ausgezeichnet.

Dr. Andreas Beck verstand, dass die dynamischen Finanzmärkte ständige Anpassungen erfordern. Daher kommt unter seiner Führung mindestens viermal jährlich ein Strategiekomitee zusammen, um die Zusammensetzung des ETFs detailliert zu überprüfen und wenn nötig Änderungen vorzunehmen. Ein zentrales Merkmal dieses ETFs ist die Ausgewogenheit: Er investiert typischerweise zu gleichen Teilen in Aktien und Anleihen, wobei die Allokation je nach Marktbedingungen zwischen 30 und 70 Prozent variieren kann. Nach welchen Kriterien er diese Allokationen vornimmt, verrät er Ihnen exklusiv im Gespräch mit Johanna Göckel.

Zum Portfolio-ETF-Konzept gehören auch innovative Strategien, wie die Einbindung von Indizes, die sich auf kleinere börsennotierte Unternehmen (Small Caps) konzentrieren, um zusätzliche Renditen zu generieren. Dazu kommt noch ein solides Krisenmanagement durch breite Diversifikation, was die Risiken für Anleger senkt.

Ihre Experten im Online-Seminar

Dr. Andreas Beck ist Gründer und CEO der Index Capital GmbH. 1965 geboren studierte er nach einer Ausbildung zum Schlosser Mathematik und Philosophie an der Universität München und promovierte anschließend in Logik an der Universität in Bremen. Als Experte für Modellrisiken und Portfolioanalyse beriet er in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche Banken und Vermögensverwalter zu allen Fragen rund um Asset Management und Kapitalmarktrisiken. Gemeinsam mit der Deutschen Bank entwickelte er den weltweit ersten Portfolio-Index, in den man über einen Portfolio-ETF auch heute noch investieren kann (WKN: DBX0BT). Entsprechend positiv und häufig ist die Berichterstattung in den Medien zu seiner Arbeit. Als Beispiel beschreibt ihn die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (2013) als "Kreativer Querdenker mit mathematischer Expertise … dessen Risikobewertungen sich in der Finanzkrise als solide erwiesen haben".

Johanna Göckel ist Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS mit Fokus auf digitale Kundengruppen wie Direktbanken, Neo-Broker und Robo-Advisor. Bevor sie ins ETF-Team kam, hat Johanna das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Sie hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance von der Goethe Universität Frankfurt und ist Certified ESG Analyst (CESGA®).

Das bedeutet das *: Die ETP-Awards sind die wichtigste Auszeichnung für die ETF-Branche in Deutschland. Eine 30-köpfige Fachjury sowie die Teilnehmer einer Onlineumfrage entscheiden, wer am Ende mit den begehrten Awards ausgezeichnet wird. www.etp-award.de

Fondsspezifischen Risiken: Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Aktienanlage ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, zu denen unter anderem Marktbedingungen, aktuelle Wirtschaftslage, Branche, geografische Region sowie politische Ereignisse gehören. Anleihen sind dem Kredit- und Zinsrisiko ausgesetzt. Es besteht das Risiko, dass der Anleiheemittent möglicherweise nicht in der Lage ist, Zinszahlungen zu leisten oder das Anleihekapital zurückzuzahlen, sodass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht. Ein Zinsanstieg führt gewöhnlich zu einem Wertverlust der Anleihe, was sich ebenfalls auf den Wert Ihrer Anlage auswirken kann.