S&P 500 – schwunglos nordwärts

Der S&P 500 konnte sich bis auf ein im gestrigen frühen Handel gesehenes Erholungshoch bei 6.390 Punkten hinaufarbeiten. Dort einsetzende Gewinnmitnahmen drückten den Index bis auf ein Tagestief bei 6.310 Punkten. Die darüber geformte Hammer-Kerze im Stundenchart triggerte im späten Geschäft eine Gegenbewegung. Mit 6.340 Punkten verabschiedete er sich 5 Punkte unterhalb des Vortagesschlusses aus dem Handel.

Der Erholungstrend vom Tief bei 6.213 Punkten bleibt intakt. Die Schwungkraft bleibt dabei jedoch gering. Nächste Widerstände befinden sich bei 6.345-6.352 Punkten und 6.381-6.403 Punkten. Darüber sowie über dem Rekordhoch bei 6.427 Punkten entstünden bullishe Anschlusssignale mit einem möglichen nächsten Zielbereich bei 6.485-6.509 Punkten. Nächste Auffangbereiche liegen aktuell bei 6.306/6.310 Punkten und 6.289 Punkten. Darunter würde der Erholungstrend gebrochen, was für den möglichen Start einer weiteren Abwärtswelle mit neuem Korrekturtief sprechen würde. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Rutsch unter 6.201/6.213 Punkte.

Nächste Unterstützungen:

6.306/6.310

6.289

6.272

Nächste Widerstände:

6.345-6.352

6.381-6.403

6.427

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SX4VVW Call S&P 500 Hebel: 14,5 FA6D83 Put S&P 500 Hebel: 15,3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

