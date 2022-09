B2B-Seminar: Energiekrise in Europa - Wie sieht die Versorgung in der Zukunft aus?

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Berater und professionelle Anlegende.

Europa und die Welt stecken in einer beispiellosen Energiekrise. Manche vergleichen die Situation bereits mit dem arabischen Ölembargo der 1970er Jahre - mit verheerenden wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen. Folglich sind schnelle Lösungen gesucht.

Die Märkte für Wärme und Elektrizität hängen eng zusammen. So könnte Russlands Machtspiel beim Gas auch Deutschlands Stromversorgung im kommenden Winter beeinflussen. Bisher gilt die Versorgung mit Strom in Deutschland als relativ sicher. Experten erwarten trotz der Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke zum Jahresende im Winter keine großen Engpässe beim Strom, auch weil Steinkohlekraftwerke aus der Reserve geholt würden. Doch wie sollten sich Trader und Anleger nun verhalten, um an diesen Entwicklungen partizipieren zu können? Auch wenn die Öl- und Gas-Preise zuletzt wieder von ihren Höchstständen zurückgekommen sind, könnte ein Blick auf Midstreamunternehmen im B2B-Seminar am 29. September um 11 Uhr lohnen.

In der Diskussion rund um die Energiekrise nehmen Erneuerbare Energien eine wichtige Stellung ein. Denn: In Deutschland lag der Anteil erneuerbarer Energieträger am Gesamtenergieverbrauch im Jahr 2020 gerade einmal bei knapp 17 Prozent - bei der Stromversorgung waren es immerhin 45 Prozent. Inwiefern Erneuerbare Energien eine Investition wert sind, erfahren Sie im B2B-Seminar am 29. September um 11 Uhr.

Im B2B-Seminar heute erhalten Sie einen Deep Dive zu spezialisierteren Angeboten - speziell zugeschnitten auf die Herausforderungen von Anlagevermittlern und -beratern, Vermögensverwaltern, Wealth-Managern und sonstigen Financial Professionals.

Ihr Experte im Online-Seminar

David Lump arbeitet im Sales bei HANetf, einem White-Label-Anbieter innovativer ETFs, und ist dort für die DACH-Region zuständig. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzbranche mit Schwerpunkt auf dem Vertrieb von ETFs und Aktienprodukten. Vor seiner Anstellung bei HANetf war Herr Lump in verschiedenen Rollen bei der Société Generale, Jefferies, der UBS sowie der Deutschen Börse tätig.

