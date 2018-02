Nikolas Darvas: So identifizieren Sie die stärksten Aktien der Wall Street!

Nicolas Darvas, ein ungarischer Tänzer, der sich nur spät Abends mit der Börse beschäftigen konnte, entwickelte eine brillante Anlagestrategie: Innerhalb von nur 18 Monaten machte Darvas an der Wall Street aus 32.000 US-Dollar über zwei Millionen.

Seine Strategie ist vergleichbar mit der von Jesse Livermore oder der der Turtle Trader. Es handelt sich um einen Trendfolge-Ansatz. Am 22. Februar steht dieses Thema im Mittelpunkt des Trader-Stammtischs mit Marc Schumacher. Melden Sie sich jetzt zum Webinar an und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Tablet oder Smartphone an dem Live-Event teil - selbstverständlich kostenlos!

» Jetzt kostenlos zum Trader-Stammtisch anmelden!

Der Trader-Stammtisch

Es beinhaltet eine Interpretation der Darvas-Methode. Mit dem Guru-Desk können Sie verschiedene Märkte systematisch auf die stärksten Bullen-Aktien am Allzeithoch überprüfen. Mehr dazu erfahren Sie im Webinar am Donnerstag-Abend!

Im digitalen Trader-Stammtisch von TraderFox, einem Tochter­unternehmen von finanzen.net, besprechen die beiden Profi-Trader Simon Betschinger und Marc Schumacher Woche für Woche live die Themen, die sich Trader und aktive Anleger Tag für Tag stellen: Welche Aktien bieten besondere Chancen? Wo wurden gerade Kauf- oder Verkaufs­signale ausgelöst? Und welche Trading-Strategien weisen aktuell über­­durch­schnittliche Trefferquoten auf? Die Trader nutzen hierzu die kostenlose Börsensoftware Trading-Desk.

» Hier kostenlos zum Trader-Stammtisch anmelden!

Bildquellen: Boerse Stuttgart AG, Monkey Business Images / Shutterstock.com