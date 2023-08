Vorausschauend investieren

Online-Seminar: Ausblick 2024 - So bereiten Sie Ihr Portfolio auf das kommende Börsenjahr vor!

Mit der Rückkehr der Inflation kehrte in 2023 auch der Zins zurück an die Kapitalmärkte. Hinzu kamen noch der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energieknappheit, die in stetiger Rotation mal für mehr, mal für weniger Unruhe unter Anlegern sorgten. Wo liegen für Anleger im aktuellen Umfeld die größten Risiken? Wo gibt es Chancen? Wann ist eine Aktienbewertung günstig, teuer oder fair? Diese und weitere Fragen werden Ihnen im Online-Seminar am 17. August um 18 Uhr beantwortet!

Die aktuelle Finanzlandschaft ist gefüllt mit Risiken und Unbekannten, da nach einer Dekade außerordentlich expansiver Geldpolitik eine Neubewertung fast aller Anlageklassen stattgefunden hat. Die daraus resultierende Verunsicherung wird flankiert von Fragen wie: Welche Auswirkungen können globale Ereignisse wie der anhaltende Krieg in der Ukraine auf Ihr Portfolio langfristig haben? Ist die Rezession bald vorbei oder kommt es noch schlimmer? Wie könnten die Notenbanken darauf reagieren - und was bedeutet das alles auch für Sie als Anleger? Das Online-Seminar am 17. August soll Ihnen hierbei Orientierung bieten und Sie für die Herausforderungen von 2024 bereit machen! Aber jede Herausforderung birgt auch Chancen. Das Online-Seminar am 17. August um 18 Uhr geht über die reine Risikoanalyse hinaus und beleuchtet auch, wo sich im aktuellen Umfeld Möglichkeiten ergeben könnten. Was ist bei einer Aktienbewertung bei der aktuellen Marktlage zu beachten? Wie erkennen Sie chancenreiche Wertpapiere? Mit fundiertem Fachwissen und klarer Einsicht unterstützt Experte Christian Schmitt Sie dabei, diese Fragen zu beantworten und fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Ihr Experte Der studierte Wirtschaftsmathematiker und CFA-Charterholder Christian Schmitt verfügt über langjährige Erfahrung im Portfolio Management. Sein beruflicher Werdegang führte ihn zunächst zur LRI Invest S.A., wo er als Fondsmanager für europäische Aktien und Mischfonds tätig war. Im Sommer 2009 nahm er seine Tätigkeit bei der GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. auf, wo er als Fondsmanager unter anderem europäische sowie globale Aktienfonds managte und maßgeblich an der Weiterentwicklung der Selektions- und Allokationsprozesse beteiligt war. Seit Oktober 2015 ist Christian Schmitt Mitglied des Portfolio Management Teams bei ETHENEA Independent Investors S.A. und ist der Lead Portfolio Manager des Ethna-DYNAMISCH

