Wochenrückblick – Neues KI-Modell und Bewegung bei Intel

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



In der vergangenen Börsenwoche gab es im Rahmen der fortlaufenden Berichtssaison wieder einige spannende Quartalsergebnisse. Unter anderem veröffentlichten Walmart und Alibaba ihre Zahlen. Für den Technologiesektor war es auch abgesehen von Quartalsberichten eine ereignisreiche Woche. Es wurde von Interessenten an einer Übernahme des Halbleiter-Konzerns Intel berichtet. Zudem hat xAI mit Grok 3 weiteres neues KI-Modell veröffentlicht.





Globaler Aktienmarkt – deutscher Aktienmarkt im Plus



Der deutsche Leitindex DAX® unterbricht seinen positiven Start ins neue Jahr auf Wochenbasis und steht am Freitagnachmittag etwa 0,7 Prozent im Minus. Der Leitindex und erreichte während der Woche zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch von 22.935,10 Punkten. Der amerikanische Markt hatte ebenfalls eine schwache Woche. Der Dow Jones Industrial Average® und der der NASDAQ-100 Index® verloren bis zum Donnerstagabend 0,8 Prozent bzw. 0,2 Prozent. Der letzte der drei großen US-Indizes, der S&P 500® gewann bis zum Donnerstagabend etwa 0,05 Prozent.





Intel - Mögliche Übernahme durch TSMC und Broadcom?



Laut einem Bericht des Wall Street Journal von letztem Samstag sollen Broadcom und TSMC Interesse an Teilen des Halbleiter-Konzerns Intel haben. Broadcom soll ein Auge auf das Chipdesign- und Marketinggeschäft geworfen haben, während TSMC untersuchte als Teil eines Investorenkonsortiums Intel-Fabriken zu übernehmen. Die beiden Firmen arbeiten dabei nicht gemeinsam und es handelt sich bisher um vorläufige und informelle Schritte. Mit einem Kursanstieg von etwa 16 Prozent am Montag hatte die Intel-Aktie ihren besten Handelstag seit März 2020.





Das Startup xAI von Elon Musk hat neues KI-Modell Grok 3 veröffentlicht



Am Dienstag veröffentlichte xAI das neue KI-Modell Grok 3, das nach eignen Angaben in standardisierten Tests besser abschneidet als konkurrierende Modelle. Die Funktionen von Grok 3 wurden zunächst für Premium-Nutzer der Social-Media-Plattform X ausgerollt. Gleichzeitig soll das Modell auch durch ein separates Abonnement zugänglich gemacht werden. Für das Trainieren seiner KI-Modelle nutzt xAI den Supercomputer „Colossus“, welcher stand letztes Jahr ein Cluster aus 100.000 Nvidia-Chips enthielt. Auch bei Konkurrenten von xAI kommen Nvidia-Chips beim Training der KI-Modelle zum Einsatz. Nvidia gilt als Markführer in der Halbleiterindustrie für den Bereich Künstliche Intelligenz und hat von dem KI-Hype stark profitiert.





Walmart – Umsatzprognose lässt Aktie fallen



Am Donnerstag veröffentlichte der weltweit größte Einzelhändler seine Zahlen für das vergangene Quartal. Der Quartalsumsatz stieg um 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 180,6 Milliarden US-Dollar. Getrieben wurde das Wachstum unter anderem von einer Zunahme beim Onlinehandel. Dennoch wurde Walmart beim Quartalsumsatz erstmals von Amazon überholt. Anfang Februar hatte Amazon seinen Quartalsumsatz von 187,8 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Walmarts Quartalsgewinn fiel um 4,4 Prozent auf 5,3 Milliarden US-Dollar. Außerdem gab der Konzern seine Prognose das kommende Geschäftsjahr bekannt. Walmart geht dabei von einem Umsatzwachstum zwischen 3 und 4 Prozent aus. Der Markt reagierte negativ auf die vorgelegten Zahlen. Der Aktienkurs fiel am Donnerstag um mehr als 6 Prozent auf 97,21 US-Dollar.





Alibaba – Höhenflug nach Quartalsbericht



Der chinesische E-Commerce-Riese gab am Donnerstag seine Quartalszahlen bekannt. Der Umsatz stieg um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 280,15 Milliarden Yuan (38,38 Milliarden US-Dollar). Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht und betrug 48,95 Milliarden Yuan (6,71 Milliarden US-Dollar). Dabei profitierte Alibaba von höheren Umsätzen beim Jahresendshopping. Neben anderen chinesischen Einzelhändlern hat auch Alibaba Preise gesenkt sowie Werbeangebote verstärkt und den Umsatz anzukurbeln. Die Reaktion des Marktes auf den Quartalsbericht fiel positiv aus. Die Alibaba-Aktie stieg am Donnerstag an der NYSE um mehr als 8 Prozent auf 135,97 US-Dollar.





Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick.





