Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Rüstungsaktien im Fokus
Dow Jones Industrial Average - Rekordlevel im Fokus

18.08.25 09:30 Uhr



Rekordlevel im Fokus

Nachdem der Dow Jones® die vieldiskutierte Schlüsselmarke von 42.000 Punkten als Sprungbrett nutzen konnte, testen die amerikanischen Standardwerte nun schon zum x-ten Mal die charttechnisch extrem bedeutenden Barrieren bei 45.074/45.054 Punkten (siehe Chart). Auf diesem Niveau hat das Aktienbarometer einerseits die historischen Hochstände vom Dezember und Januar ausgeprägt, andererseits spielte dieses Level in fünf der letzten sieben Wochen eine wichtige Rolle. Wenngleich das saisonale Umfeld nicht das Beste für einen Ausbruch nach Norden ist, würde ein neues Rekordhoch doch für ein erneutes, prozyklisches Kaufsignal sorgen. Das liegt vor allem daran, dass bei einem Vorstoß in „uncharted territory“ die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre zusätzlich als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretiert werden kann. Aus der Höhe dieser trendbestätigenden Formation ergibt sich im Erfolgsfall sogar ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 8.000 Punkten. Auf dem Weg in diese Region stellt die Trendlinie seit August 2022 (akt. bei 48.646 Punkten) eines der wenigen verbliebenen Etappenziele dar. Unterstützungen bestehen indes in Form des Augusttiefs (43.341 Punkte) sowie der 50-Tages-Linie (akt. bei 42.797 Punkten).

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Chart Dow Jones Industrial Average®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Chart Dow Jones Industrial Average®
Quelle: LSEG, tradesignal²



2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

