Trading-Idee am Montag: Knockout-Call auf Qiagen

€uro am Sonntag

Die Ansteckungszahlen steigen wieder an. Der bisherige Lösungsansatz heißt: Abstand halten und testen. Deutschland hat seine Testkapazität in den vergangenen Wochen enorm gesteigert. Laut Gesundheitsministerium wurden zuletzt innerhalb einer Woche 1,12 Millionen Tests durchgeführt. Das verleiht Qiagen Rückenwind. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, hat das Biotechunternehmen seine Produktionskapazitäten für Corona-Tests am Standort Hilden bereits stark ausgeweitet.

Und nicht nur das. Der Diagnostikkonzern kündigte für das vierte Quartal auch einen portablen Schnelltest an. Dieser soll eine Erkrankung innerhalb von 15 Minuten nachweisen. 30 Abstriche pro Stunde können verarbeitet werden. Außerdem soll es den Antigene-Test in zwei Versionen geben. Eine stationäre Teststation, die Labore entlasten soll, und eine weitere für den dezentralen Einsatz etwa an Flughäfen oder in Stadien. Ein Eilantrag auf Zulassung bei der US-Gesundheitsbehörde ist in Vorbereitung. Der Antrag für die Europäische Union soll folgen.

Daneben rüstet Qiagen auch extern auf. Durch die Ausübung einer Option wurde das US-Diagnostikunternehmen Neumodx für 248 Millionen Dollar ganz übernommen. Der Preis ist gemessen an der jüngsten Marktentwicklung ein Schnäppchen. Die US-Firma verfügt über zwei Diagnostikgeräte, auf denen Corona-Schnelltests laufen.

Angesichts der hohen Nachfrage nach den Testkits hat Qiagen seine Prognose für 2020 und 2021 bereits deutlich angehoben. Für das laufende Jahr wird mit einem Umsatzwachstum von bis zu 18 Prozent kalkuliert. Das Ergebnis je Aktie soll mindestens um 40 Prozent steigen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist es durchaus vorstellbar, dass die Ziele übertroffen werden.

Diese Entwicklung könnte zudem neues Interesse an dem Unternehmen selbst wecken. Die Übernahme durch den US-Medtechkonzern Thermo Fisher ist zwar gescheitert. Im Moment notiert die Aktie aber unter dem Gebot von 43 Euro. Sollte sich ein neuer Bieter zeigen, wird er angesichts des geschäftlichen Erfolgs der vergangenen Monate mindestens 50 Euro auf den Tisch legen müssen. Die Kursziele der Analysten reichen sogar bis 60 Euro.

Risikobereite Anleger wagen sich in diese Spekulation mit einen K.-o.-Call. Das ausgesuchte Produkt hebelt Kursgewinne mit dem Faktor 3,9. Heißt: Würde die Aktie 50 Euro erreichen, verbessert sich der Call um fast 70 Prozent.

Knockout-Call auf Qiagen

Bildquellen: QIAGEN, bluebay2014/stock.adobe.com

Emittent: Société GénéraleISIN: DE 000 CL7 PPH 8 Laufzeit: EndlosBezugsverhältnis: 0,1K.-o.-Call Kurs 28.09.2020: 1,14 €Basispreis variabel: 33,21 €K.-o.-Schwelle variabel: 34,55 €Abstand zur K.-o.-Schwelle: 20,4 %Hebel: 3,9Aufgeld: 0,05 %Stoppkurs 0,49 €