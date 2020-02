Zertifikate auf Sportwetten: In der Offensive

€uro am Sonntag

im Smartphone- Zeitalter. So kann man quasi rund um die Uhr auf Sportereignisse wetten, die auf der ganzen Welt stattfinden. Zudem ist es möglich, bei den Anbietern an Online-Casinospielen wie Roulette oder Poker teilzunehmen.In Deutschland operierten Wett­anbieter bislang in der Grauzone. Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich nun die Bundesländer auf eine Gesetzesreform geeinigt, mit der erstmals Glücksspiele im Internet weitgehend erlaubt werden sollen. Die amtliche Legalisierung könnte hierzulande noch mehr Kunden in die digitalen Wettbüros locken und deren Geschäft beflügeln.

Wettanbieter gewinnt immer

Bei Sportwetten werden die Quoten so gestaltet, dass nach Ausschüttung der Gewinne ein Restbetrag beim Wettanbieter verbleibt. Von den zahlreichen Anbietern, die es am Markt gibt, sind nur wenige börsennotiert.

Dazu gehört in Deutschland Bet-at-home. Das Unternehmen erzielte in den ersten drei Quartalen 2019 einen Umsatz von 107 Millionen Euro, dabei wurde ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 27 Millionen Euro ausgewiesen.

Für die Zocker unter den Börsianern könnte das Faktorzertifikat von Morgan Stanley (ISIN: DE 000 MF1 G7P 4) auf Bet-at-home interessant sein. Kursgewinne der Aktie werden zweifach gehebelt.

Die größten börsennotierten Anbieter kommen aus Großbritannien, wo Online-Glücksspiele schon länger erlaubt sind. Es ist die GVC Holding, zu der auch der Sportwettenanbieter Bwin gehört. Für 2019 werden ein Umsatz von 3,63 Milliarden Pfund und ein operativer Gewinn (Ebit) von 550 Millionen Pfund erwartet.

Spekulative Anleger können mit einem Faktorzertifikat von Morgan Stanley auf GVC (DE 000 MF7 26Q 6) ebenfalls mit einem Hebel von zwei von Kursgewinnen profitieren.

Für beide Zertifikate gilt al­lerdings: Der zweifache Hebel wirkt auch in die andere Richtung. Anleger verlieren entsprechend überproportional in fallenden Märkten. Die jährliche Gebühr ist bei beiden Produkten mit zwei Prozent nicht gerade gering.















