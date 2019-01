Globax: Schmerzhafte Kursverluste

€uro am Sonntag

Bildquellen: Gunnar Pippel / Shutterstock.com, donvictorio / Shutterstock.com

Eine Premiere, der unangenehmen Art: Zum ersten Mal hat der Globax ein Jahr mit einem Verlust beendet. Das Zertifikat auf den Index deutscher Exportwerte hat 2018 unter dem Strich 21 Prozent an Wert verloren - drei Prozentpunkte mehr als der DAX . Seit Auflegung im April 2013 liegt der Globax trotzdem rund sechs Prozent vor dem deutschen Aktienleitindex.sind im vergangenen Jahr zusammengekommen. Ein großes Problem ist der von US-Präsident Trump inszenierte Handelskrieg, der vor allem China und damit einen wichtigen Geschäftspartner deutscher Unternehmen unter Druck setzt. Die steigenden Zinsen in den USA und die politischen Krisen in Europa um den Brexit und Italiens Finanzpolitik haben die Stimmung für Exportwerte zusätzlich belastet.Immerhin gibt es einige Aktien, die sich trotz des schlechten Börsenumfelds positiv entwickelt haben. Carl Zeiss Meditec liegt seit dem letzten Überprüfungstermin des Globax im Mai vergangenen Jahres sogar 20 Prozent im Plus. Insgesamt aber dominieren im Index die roten Zahlen.Trotz vieler Krisenherde dürfte die Weltwirtschaft im neuen Jahr auf Wachstumskurs bleiben. Das macht Hoffnung, dass sich die Aktienmärkte und der Globax erholen.________________________