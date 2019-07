Tipp des Tages: Bonus-Zertifikat auf Bayer

€uro am Sonntag

Das Herbizid Glyphosat, so der Vorwurf, verursache Krebs. Nachdem die Aktionäre auf der Hauptversammlung die Klagen rügten, strebt Bayer nun Vergleichsverhandlungen in den USA an. Anleger können über das Bonuszertifikat eine große Portion Rückschlagsrisiko abfangen, haben aber auch die Chance, bei einer Kurserholung voll dabei zu sein.

Das Zertifikat kostet etwas weniger als die Aktie, gewährt dem Anleger aber einen Kurspuffer von 22 Prozent. Bleibt der Bayer- Kurs während der Laufzeit über 45,50 Euro, erhalten Anleger am Ende der Laufzeit mindestens den Gegenwert des Bonusbetrags von 82,30 Euro. Das entspräche einer annualisierten Rendite von elf Prozent. Das Bonuszertifikat hat keinen Kursdeckel. Sollte die Bayer-Aktie während der Laufzeit über die Bonusschwelle steigen, sind Anleger voll dabei.

Bonuszertifikat auf Bayer

Emittent: LBBWISIN: DE 000 LB1 4PJ 0 Kurs Bonus am 31.07.2019: 57,36 €Laufzeit: 14.12.2022Barriere: 45,50 €Bonusschwelle: 82,30 €Abstand zur Barriere: 21,8 %Bonusrendite p. a.: 11,2 %Aufgeld: - 1,5 %_____________________________________