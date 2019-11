Tipp des Tages: Bonus-Zertifikat auf Covestro

GO

Heute im Fokus

DAX im Minus -- Asiens Bösen geben ab -- Kein Testat für singapurische Wirecard-Tochter -- Lufthansa-Schlichtung geplatzt -- Daimler, Uber, Merck im Fokus

Atlantia will sich nicht an Alitalia-Rettung beteiligen. Trump droht China ohne Abkommen mit Erhöhung von Strafzöllen. Bankenaufseher warnen - Amazon & Co. Gefahr für Finanzbranche. US-Notenbank stimmt Fusion von BBT&T und SunTrust Banks zu - größte Bankenfusion seit Finanzkrise. BNP Paribas mit Fortschritten bei Umbau von Compliance-Abteilung.