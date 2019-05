Tipp des Tages: Discount-Call auf Fresenius

€uro am Sonntag

Discount-Call auf Fresenius

, darunter eine geplatzte Übernahme, die Senkung der langfristigen Prognose ­sowie rückläufige Umsätze bei der Krankenhaustochter Helios, hatte der Kurs bis auf 40 Euro korrigiert. Gestützt auf die guten Jahreszahlen setzte die Gegenreaktion ein.schaffte Fresenius 2018 das 15. Rekordjahr in Folge. Die Aktionäre profitieren neben einer Dividende von 0,80 Euro auch von Aktienrückkäufen. 2019 soll nun ein Übergangsjahr werden. Fresenius konzentriert sich auf Wachstum in Spanien und Lateinamerika. Auch in Deutschland gebe es Konsolidierungspotenzial, heißt es. Die Mehrzahl der Analysten nennt Kursziele weit über dem aktuellen Kurs.sogar von einer Seitwärtsentwicklung kräftig profitieren. Der Exot erzielt den maximalen Ertrag, wenn die Aktie am Bewertungstag mindestens bei 49 Euro notiert.Emittent: UnicreditISIN: DE000HX6GBZ2 Bewertungstag: 18.09.2019Basispreis: 44,00 €Cap: 49,00 €Kurs Discount-Call 02.05.2019: 3,41 €Maximale Rückzahlung: 5,00 €Maximale Rendite (in %): 46,6Kurs Basiswert: 51,05 €_______________________________