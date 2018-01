Tipp des Tages: Discount-Call auf Twitter

€uro am Sonntag

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com, Quka / Shutterstock.com

Die Zusammenarbeit mit der US-Nachrichtenagentur ist Teil der Strategie, die Produktpalette von Twitter mit Videos und Live-Streaming von Inhalten auszubauen. Die Analysten von JP Morgan gehen davon aus, dass Twitter mit den neuen Streaming-Angeboten die Zahl der täglichen Nutzer weiter steigern könnte.auch der mit Werbung erzielbare Umsatz zulegen. Die Zahl der aktiven Nutzer nahm zuletzt um vier Prozent auf 330 Millionen zu. Twitter selbst stellt den ersten Gewinn seit Gründung in Aussicht. Der Aktienkurs ist angesprungen. Risikobereite Anleger setzen mit einem Discount-Call darauf, dass der gute Nachrichtenfluss anhält und den Kurs stabilisiert. Der Exot erzielt den maximalen Gewinn, wenn die Aktie am Stichtag mindestens bei 23 Dollar notiert.Emittent: BNP Paribas ISIN: DE 000 PR7 NW2 3 Bewertungstag: 21.09.2018Basispreis: 18,00 $Cap: 23,00 $Kurs Disc.-Call am 17.01.2018: 2,84 €Maximale Rückzahlung: 5,00 US-$Maximale Rendite: 76,1 %Kurs Basiswert: 24,66 $