Zertifikat auf Qualitätsaktien: Nahe dem Allzeithoch

Die Holding VF Corp blickt auf eine schillernde Vergangenheit zurück. Das Kürzel stammt von Vanity Fair, einer Unterwäschemarke, die 2007 abgegeben wurde. Das ­Unternehmen konzentriert sich inzwischen auf Outdoor- und Bekleidungsmarken wie Jeans.in zwei getrennte, brösennotierte Unternehmen aufspalten. In einen Outdoor-Bereich, zu dem Marken wie North Face gehören, und in eine Bekleidungssparte, der etwa die Marken Wrangler oder Lee zugeschlagen werden. Auch wegen dieser Pläne hat die Aktie in den vergangenen Monaten stark zugelegt. Insbesondere der Outdoor-Bereich gilt als wachstums­trächtig, laut Marktforschern legt dieses Teilsegment des Bekleidungsmarkts um sechs bis sieben Prozent pro Jahr zu.von €uro am Sonntag. Die Aktie wurde bei der Indexumstellung im Mai aufgenommen und entwickelte sich seither prächtig. Auch dank der Performance von VF notiert das Zertifikat wieder in der Nähe seines Allzeithochs.Nach einem zwischenzeitlichem Tief zu Beginn des Jahres hat sich das Portfolio der zehn Werte, die jährlich nach sieben Kriterien ausgewählt werden, deutlich erholt. Kern unseres ­Investmentansatzes ist die Anforderung, dass nur die Aktien solcher Unternehmen in den Korb aufgenommen werden, die ihre Dividenden in den zurückliegenden zehn Jahren durchgehend erhöht haben.