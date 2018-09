Discount-Zertifikate: Bitte Schwankungen nutzen!

€uro am Sonntag

Die Nervosität an den Börsen hat zu höheren Schwankungen geführt. Einzelne Werte im DAX sind besonders betroffen. So weisen aktuell Bayer und Continental mit mehr als 40 Prozentpunkten die höchste 30-Tages-Volatilität im DAX auf.. Damit können Anleger Aktien mit Rabatt kaufen - unter ihrem Börsenkurs. Nachteil: Gewinne sind durch die Kursobergrenze, den Cap, limitiert. Je höher die Volatilität des Basiswerts, desto höhere Rabatte sind möglich - so wie bei der Aktie von Bayer.Mit dem Discounter (ISIN: DE 000 HX3 MLH 4 ) der Unicredit können Investoren Bayer zum Zertifikatekurs von 64,32 Euro mit 15,6 Prozent Abschlag zum aktuellen Aktienkurs von 76,24 Euro kaufen. Dafür liegt der Cap bei 70 Euro. Das heißt, selbst wenn die Aktie bis zum Laufzeitende des Zertifikats Mitte September 2019 von nun 76,24 Euro noch um acht Prozent auf 70 Euro fällt, erhalten Investoren trotzdem den Maximal­ertrag von 70 Euro ausgezahlt, was 8,9 Prozent Gewinn entspricht. Erholt sich die Bayer-Aktie weiter, haben An­leger wegen des Caps davon nichts. Umgekehrt machen sie erst Verlust, wenn die Bayer-Aktie bis zur Fälligkeit des Zertifikats unter 64,32 Euro fällt.

Klagen belasten Kurs

Eine Verlustabsicherung ergibt bei Bayer Sinn. Haben sich die Leverkusener doch mit der Monsanto-Übernahme die Altlasten des US-Konzerns ins Boot geholt. So soll Monsanto 289 Millionen Dollar an einen Platzwart zahlen, urteilte ein US-Gericht. Dieser erkrankte an Krebs, da er Kontakt mit dem Unkrautvernichtungsmittel Round­up von Monsanto hatte, das auf Glyphosat basiert. Monsanto bestreitet das, aber rund 8000 Klagen da- zu stehen noch aus. Damit verbunden sind Milliardenrisiken für Bayer. Da sich die Prozesse noch jahrelang hinziehen dürften, könnte das den Aktienkurs längere Zeit belasten.

Nach zwei Gewinnwarnungen reagierten die Anleger verschnupft. Sie warten nun ab, ob die angekündigten Kostensenkungsprogramme greifen. Die langfristigen Aussichten sind nicht schlecht: Im ersten Halbjahr gingen Rekordbestellungen im Wert von 20 Milliarden Euro ein. Es wird wohl eine Weile dauern, bis Conti wieder Vertrauen zurückgewonnen hat.Von daher eignet sich ein Discountzertifikat von HSBC (ISIN: DE 000 TR4 VFN 7 ) für Anleger. Der Rabatt zum Aktienkurs von 160,30 Euro beträgt elf Prozent. Sinkt der Aktienkurs bis zur Fälligkeit im August 2019 nicht unter den Cap von 155 Euro, erzielen Investoren eine maximale Rendite von 8,6 Prozent. Beide Discountpapiere eignen sich für Seitwärts- und moderate Abwärtsphasen.__________________