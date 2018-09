Internet der Dinge hebeln: Digital total

€uro am Sonntag

Das "Internet der Dinge" (englisch: Internet of Things, kurz IoT) ist ein Treiber der modernen ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Davon können auch deutsche Unternehmen profitieren.die digitale Kommunikation zwischen Mensch, Maschine und Produkt. Über Mikrochips informieren die Werkstücke einzelne Maschinen, wie sie bearbeitet werden müssen. So ist es möglich, Maschinen gezielter einzusetzen und Ressourcen zu optimieren.Noch sind die direkt dem IoT zuzuordnenden Umsätze gering. Experten erwarten jedoch laut einer Studie der DZ Bank bis 2020 jährliche Wachstumsraten von durchschnittlich 29 Prozent. Als aussichtsreiche Unternehmen für den Zukunftsmarkt sehen die Analysten der Bank Infineon und SAP Infineon arbeitet mit Alibaba Cloud an dessen IoT-Betriebssystem AliOS Things. Dabei bringt der Halbleiterhersteller seine Kerntechnologie sowie den Servicevorsprung im IoT-Umfeld ein und liefert die technischen Dienstleistungen. Alibaba Cloud ist eine Tochter des chinesischen Internetkonzerns Alibaba, der als asiatisches Pendant zu Amazon gilt.

Zwei Wachstumssegmente

Bei SAP liegen die Wachstumsraten ebenfalls im Cloud- Geschäft sowie bei der In-Memory-Datenbank HANA (High Performance Analytic Appliance, englisch für Hochleistungsanalyse-Anwendung). Dies ist eine Entwicklungsplattform für Softwareanwendungen, die aus einem Datenbankmanagementsystem besteht, das den Arbeitsspeicher eines Computers als Datenspeicher nutzt. Der Arbeitsspeicher bietet wesentlich höhere Zugriffsgeschwindigkeiten als Festplattenlaufwerke.



Risikobereite Anleger, die an das Potenzial der IoT-Branche glauben, können mit Knock- out-Produkten von steigenden Aktienkursen überproportional profitieren. Erfüllt sich die Markterwartung, werden die Kursgewinne der unterlegten Aktie gehebelt. Falls nicht, entstehen hohe Verluste. Sollte der Kurs des Basiswerts die K.-o.-Schwelle erreichen, ist der Kapitaleinsatz komplett verloren.



Mit dem Knock-out-Zertifikat der Deutschen Bank (ISIN: DE 000 DL8 TL0 2) nehmen Anleger mit dreifachem Hebel an der Kursbewegung der Infineon-Aktie teil. Die K.-o.-Schwelle des endlos laufenden Produkts liegt bei 13 Euro. Aktuell notiert Infineon bei 19,60 Euro.



Wer lieber auf SAP setzt, für den könnte sich das endlos laufende Knock-out-Papier der Citigroup (DE 000 CX3 1BH 1) eignen. Der Hebel liegt bei drei und die K.-o.-Barriere bei 70 Euro. Die Aktie des Softwareherstellers notiert bei 103,60 Euro.











