Wochentrends im Zertifikate-Handel: Gold und Tesla im Fokus der Derivateanleger

€uro am Sonntag

von Redaktion €uro am Sonntag

Derivate­anleger handelten an der Börse in Stuttgart überwiegend Puts auf den DAX. Für Gold als sicheren Hafen sprechen derzeit zwei Faktoren: einerseits die weltweite Rezession im Zuge der Corona-Krise, andererseits die extrem lockere Geldpolitik der Notenbanken. Davon profitieren auch Goldförderer wie Barrick Gold, ein Call-Optionsschein auf die Aktie wurde in Stuttgart rege gehandelt.

Eine rasante Erholung legte die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla in den vergangenen Wochen hin: Ausgehend vom Tief Mitte März hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. An der Euwax stand ein Knock-out-Call auf Tesla im Fokus der Anleger.

Die Tops unter den Derivaten

DAX Mini Knock-out-Put, WKN: MC7 02W

Booking Holdings Put, WKN: MC7 FWY

Novartis Call, WKN: MC7 57Z

Barrick Gold Call, WKN: KA5 PHT

DAX Call, WKN: PZ4 Y1U













